Aura vor 33 Minuten

Fussball

Spieler der Woche: Yannik Schmitts Freistoßcoup beim SV Aura

Spieler der Woche Yannik Schmitt hat in seinem erst dritten Männer-Spiel in der Kreisklasse einen Freistoß aus fast 30 Metern direkt verwandelt. Nun will der Spieler des SV Aura noch mehr erreichen.