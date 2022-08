FC Elfershausen - TSV Wollbach II 1:4 (0:3). Tore: 0:1 Sven Faulhammer (14.), 0:2 Bastian Löschner (29.), 0:3 Jonas Kirchner (42.), 1:3 Maximilian Griebel (46.), 1:4 Mario Adones (65.).

"In den ersten 20 Minuten waren wir gar nicht auf dem Platz", sagt Elfershausens Vorstand Kevin Niklaus. Obwohl zunächst der Gastgeber die Chance auf das erste Tor hatte, waren die Gäste aus Wollbach ihnen von Beginn an stets zwei Schritte voraus. Einzig Elfershausens Torwart René Roßkopf zeigte eine starke Partie und hielt seine Mannschaft noch lange im Spiel. Er konnte aber die drei Gegentreffer in der ersten Hälfte nicht verhindern. Elfershausen startete nach der Pause motiviert ins Spiel und schon kurz nach dem Anpfiff fiel der Anschlusstreffer. "Da hatten wir kurz das Gefühl, dass vielleicht doch noch ein Unentschieden möglich ist", sagt Niklaus. Nach Wollbachs vierten Treffer war jedoch endgültig die Luft aus dem Spiel der Gastgeber raus und die drei Punkte gingen verdient an Wollbach.

SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II - FC Westheim 1:7 (0:5). Tore: 0:1, 0:2 Silas Förster (8., 10.), 0:3 Leon Benkert (Eigentor, 17.), 0:4 Fabian Beck (28.), 0:5 Fabian Martin (43.), 0:6 Erik Widiker (51.), 1:6 Christian Dorn (57.), 1:7 Fabian Martin (90. +2).

Die Gäste aus Westheim dominierten von der ersten Minute an die Partie, die sich in der ersten Halbzeit alleine vor dem Tor der Spielgemeinschaft abspielte. Zur Halbzeit wurden drei Westheimer Spieler ausgewechselt, um auch den Ersatzspielern ihren Einsatz zu geben. So kam der vorherige Spielfluss für kurze Zeit abhanden; Westheim musste sich erst einmal wieder ordnen. Die Gastgeber konnten dadurch endlich die eigene Hälfte verlassen, sich einige Chancen herausspielen und wenigstens einen Treffer verbuchen.

SG Hammelburg/Fuchsstadt II - SG Geroda/Oehrberg/Stralsbach 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Jannik Sell (56.).

"Obwohl beide Mannschaften vorne in der Tabelle stehen, sah das nicht nach einem Spitzenspiel aus", erzählt Hammelburgs Pressesprecher Kurth Kühnlein. Beide Teams brachten keine Kontrolle ins Spiel, beide wirkten eher unkonzentriert. "Unser Team ist noch sehr jung, alle sind erst Anfang 20. Da fehlt ein Spieler, der Ruhe reinbringen kann", sagt Kühnlein. Die Hammelburger spielten sich zwar gute Torchancen heraus, aber scheiterten mehrmals aus kürzester Distanz am Tormann der Gäste. Und auch die Abwehr davor zeigte eine gute Leistung und bekam immer wieder doch noch ihre Füße dazwischen. Am Ende hatten die Gäste mehr Glück, weil sie ihre Torchance im Gegensatz zur Spielgemeinschaft aus Hammelburg tatsächlich nutzten.

TSV Volkers - SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Christoph Schießer (25.), 0:2 Tobias Emmer (27.), 0:3 Frederik Sieg (84.).

"Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute kein gutes Spiel gezeigt", sagt Volkers Abteilungsleiter Oliver Brust. Das Problem war vor allem die miserable Chancenverwertung. Die Gastgeber waren zu Beginn die Mannschaft mit den Torchancen, aber kein Ball wollte ins Netz gehen. Stattdessen fiel aus heiterem Himmel der Gegentreffer, nachdem der Ball vom Innenpfosten abgeprallt war und Christoph Schießer erfolgreich abstauben konnte. Die Spielgemeinschaft spielte sich zwar weniger Chancen heraus, wusste ihre jedoch zu verwandeln. Nach der Pause versuchte Volkers deutlich offensiver zu spielen; wirklich gefährlich wurde der TSV für seine Gäste an diesem Sonntag allerdings nicht mehr. Als "traurige Leistung" fasst der Abteilungsleiter das Spiel zusammen. Der Sieg für die SG sei weder verdient noch glücklich gewesen.

SG Schondra - SG Waldfenster/Lauter 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Carsten Leitsch (59.), 2:0 Enrico Wehner (64.), 2:1 Yannick Hollmeyer (66.).

Einen verdienten Sieg errang die Mannschaft von den Spielertrainern Timo Schneider und Fabian Striewski. In der ersten Halbzeit hielten sich die Torchancen in Grenzen. Nach einer schönen Kombination verzog Christian Knüttel in aussichtsreicher Position. Jonas Jehn verfehlte mit einem Distanzschuss ebenfalls das Ziel. Auf der Gegenseite parierte Torwart Marius Müller einen Schuss von Pascal Heckelmann. In der 2. Halbzeit hatte die SG Schondra die klareren Möglichkeiten. Gästestürmer Thomas Eckert hatte es mit der starken Innenverteidigung Marcel Schöppach/Fabian Schroll zu tun, an der er sich die Zähne ausbiß. Nachdem Gäste-Torwart Stefan Eckert bei einer Abwehr Carsten Leitsch bediente, bedankte dieser sich mit einem Heber unter die Latte. Der aufopferungsvoll kämpfende Timo Schneider zog dann ab, Torwart Eckert konnte noch abwehren, jedoch vor die Füße von Enrico Wehner: 2:0. Den Schondraern boten sich weiterhin große Möglichkeiten, vor allem durch Fabian Striewski, die jedoch ungenutzt blieben. Auf der Gegenseite stand Yannick Hollmeyer vollkommen frei und konnte den Anschlusstreffer erzielen.

FC Untererthal II - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth 5:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Stefan Gerlach (4., 39.), 3:0 Tobias Schneider (56.), 4:0 Christoph Gerlach (70.), 5:0 Tobias Schneider (90.).

Nach den letzten beiden Niederlagen, bei denen Untererthal trotz vieler Chancen nicht das Tor traf, ging Spielertrainer Stefan Gerlach mit gutem Beispiel voran. Mit einem Traumtor brachte er sein Team kurz nach dem Anpfiff in Führung. Gerlachs Torschuss aus 20 Metern bezeichnete Untererthals Vereinsvorstand Matthias Schneider als "Sonntagsschuss am Freitagabend". Und auch das vierte Tor durch Christoph Gerlach nannte Schneider ein Traumtor. Mit seinem Schuss aus 30 Metern habe er nicht nur den gegnerischen Torwart verblüfft. "Wir sind nach dem Spiel extra nochmal auf den Platz und haben versucht, die Distanz abzumessen", erzählt Schneider. Die FC-Spieler behielten die drei Punkte absolut verdient.