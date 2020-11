Hammelburg Volleys - Young Volleys Friedrichshafen 3:0 (25:16, 25:22, 25:18).

3:0 nach Sätzen - das Erwartete ist eingetreten. Die Hammelburg Volleys haben den Tabellenletzten klar besiegt und ihn dominiert. Meistens. Denn es gab eine Phase im ersten Geisterspiel des Vereins, in der die Partie zu kippen drohte.

Mitte des 2. Satzes beim Stand von 17:19: Aus den Gesichtern der Hammelburger Spieler spricht Frust. Sie kommen einfach nicht an den Young Volleys vorbei. Die Friedrichshafener haben nach klar verlorenem 1. Satz mit einem 3:0-Start in den zweiten Abschnitt aufhorchen lassen. Und diesen Vorsprung mehr oder weniger bis in die Mitte des Satzes gehalten.

Ja, die Hammelburger glichen jeweils zum 9:9, 12:12 und 16:16 aus. Doch die Gäste schafften - auch weil sie kämpften und die Gastgeber zu viele Fehler machten - immer wieder de Führung.

Doch jetzt steht Karlitzek bei der Angabe. Lorenz Karlitzek. Der Hammelburger Rückkehrer hatte mit seinen Atom-Aufschlägen schon zu Spielbeginn die Grundlage für den souveränen Satzgewinn geliefert.

Auf ihn ist auch diesmal Verlass. Entweder, der Ball prallt vom Friedrichshafener Annahmespieler gleich an die bekannt niedrige Hallendecke. Oder der Ärmste kann Karlitzeks Aufschläge nur parieren, dass seine Mannschaftskameraden darauf kaum ein sauberes Spiel aufbauen können.

Satz schnell gedreht

Schnell verwandelt sich der Hammelburger Rückstand in eine 22:19-Führung. Erst dann können die Young Volleys wieder einen Punkt für sich gewinnen. Um im entscheidenden Endspurt des Satzes Pech zu haben: An einem viel zu lang geratenen Schmetterball eines Hamelburgers soll ein Friedrichshafener noch dran gewesen sein: 23:20.

Zwar kämpfen sich die Gäste nochmal auf 23:22 heran. Doch ein gut gestellter zweifacher Block der TV/DJKler beendet den 2. Satz zu ihren Gunsten.

Die Frage bleibt, ob die Zitterpartie hätte sein müssen. Trainer Cornel Closca hatte angesichts des Doppelspieltags Akteure neben Karlitzek und Oscar Benner auf die Platte gestellt, die sonst seltener aufschlagen dürfen: Hannes Krochmann, Janick Sill und der aus Friedrichshafen gekommene Severin Hauke. Luca Dierks musste wegen eines Mittelfußbruchs passen.

Beim Stand von 3:4 im 2. Satz nahm er auch noch Benner raus, brachte dafür Davis Baden. Ein Experiment, das beinahe schief gegangen wäre, hätte Karlitzek nicht so aufgetrumpft. Hinterher sagte Closca, dass er absichtlich nicht wieder stärkere Spieler eingewechselt habe. "Vom Kopf her war das die beste Lösung." Die Spieler müssten sich überwinden und merken, dass sie auch allein einen Satz gewinnen könnten. Und das beim nächsten Mal wieder tun.

Closca lobte auch Severin Hauke. "Er hat wenige Fehler gemacht und gegen seinen ehemaligen Verein clever gespielt."

Hauke hatte zum Beispiel im gar nicht mehr 3. Satz eine sehr schöne Aktion, als er einen Ball schön zum 21:14 am gegnerischen Block vorbeilegte.

Gleich zu Beginn hatten die Hammelburger auch wieder dank Karlitzeks Aufschlägen ein 7:0 herausgearbeitet. Ein Vorsprung, den sie stetig ausbauten und ins Ziel brachten.

Etwas Verwirrung gab es noch kurz vor Schluss: Das Spiel schien beim Stand von 25:16 bereits beendet. Die Akteure wollen vom Feld. Doch irgendwo zwischen dem 20. und 22. Punkt war den Hammelburgern ein Zähler zu viel zugesprochen worden. Der Schiedsrichter am Netz korrigierte das und ließ weiterspielen. So durften die Friedrichshafener noch zwei Punkte machen, ehe sie mit einer verschlagenen Angabe selbst den Schlusspunkt setzten.

Ihr Trainer Adrian Pfleghar bemerkte hinterher, dass Ausnahmespieler Karlitzek seine jungen Spieler "noch mal mehr beeindruckt" habe. "Wir haben es im 2. Satz geschafft, ein bisschen mehr die Hammelburger Schwächen offen zu legen, in Führung zu gehen und die auch lange verteidigen und am Schluss leider nicht ganz halten." Da seien die Karlitzek-Aufschläge wieder entscheidend gewesen. Nach dem Rückstand im 3. Satz habe der Glaube gefehlt.

Severin Hauke kennt von den jetzigen Gegnern nur noch drei Spieler, mit denen er zusammen trainiert und gespielt habe. Von einem wisse er, wie er aufschlägt. Er wisse, wie man sich auf der anderen Seite fühlt. "Sie sind jung, wollen zeigen, was sie können, sind aber manchmal zu wild." Darauf seien die Hammelburger nicht eingegangen, hätten ihr Ding gemacht.

Für Hauke war es gegen Friedrichshafen "mit eines der spannendsten und schönsten Spiele." Es sei nicht sein bestes, aber auch kein schlechtes Match gewesen. Er sei zufrieden.