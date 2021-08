TSV Oberthulba - SV Aura 1:6 (1:2). Tore: 0:1 Mirko Hälbig (23., Foulelfmeter), 1:1 Dominik Metz (27.), 1:2 Mirko Hälbig (41.), 1:3, 1:4 David Böhm (48., 53., Handelfmeter), 1:5 Jan Graser (55.), 1:6 Jannik Schmitt (88.).

Zehn verschlafene Minuten nach der Halbzeit haben dem TSV Oberthulba eine derbe Klatsche eingebracht. Dabei verlief die Begegnung laut Heimtrainer Thomas Strauch anfangs recht ausgeglichen. Zwar gingen die Auraer per Elfmeter nach Foul an Jan Graser in Führung; er war durch Ziehen am Arm am Torschuss gehindert worden. Doch Dominik Metz glich wenige Minuten später für die Gastgeber aus. Auch Mirko Hälbigs zweites Tor kurz vor der Pause nach einem wirklich schönen Spielzug bedeutete noch keinen Genickbruch für Oberthulba. Aber dann: Gleich zu Beginn von Hälfte zwei geriet ein Rückpass eines TSV-Verteidigers zu kurz; David Böhm spritzte mit all seiner Erfahrung als Stürmer dazwischen und vollendete: 1:3. Fünf Minuten später hielt Oberthulbas Michael Herrlein per Reflex den Ball im Strafraum mit der Hand auf: Böhm vollstreckte den fälligen Elfer zum 1:4. Kurz darauf wieder eine gelungene Passstafette der Auraer, die ansonsten mit vielen langen Bällen agierten: Am Ende stand Jan Graser, der einnetzte: 1:5. Dann schien der Tordrang der SVler vorerst gestillt zu sein. Doch es fiel ein weiterer, für Oberthulba demütigender Treffer. Demütigend vor allem deswegen, weil Jannik Schmitt aus etwa 30 Metern einen ganz langen Freistoßball trat, der direkt ins TSV-Tor segelte.

SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II - SG Reiterswiesen/Arnshausen II/Bad Kissingen II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Lukas Rottenberger (45.+2), 0:2 Alexander Brakk (61.).

So ein paar blöde Fehler: Zweimal bekam die heimische SG den Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt; zweimal führte das zu Gegentoren. Dabei waren die Obererthaler, Frankenbrunner und Thulbaer laut ihrem Abteilungsleiter Johannes Rüth gegen die Bad Kissinger Stadtteil-SG ebenbürtig - anders als zuletzt beim 0:7 in Wollbach. Doch dann gab es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein Gestocher vor dem Tor der Gastgeber (in Frankenbrunn). Ein Verteidiger schlug über den Ball, der bei Lukas Rottenberger landete. Der schob die Kugel lässig links unten ein. Das Heimteam zeigte sich nicht geschockt; die erste Viertelstunde nach der Pause gehörte ihm - mit ein paar guten Kopfballchancen. Doch dann gab es wieder Gewusel im heimischen Strafraum. Das Ergebnis: Der Ball gelangte zu Alexander Brakk. Der Bad Kissinger Spieler behielt die Ruhe, verzögert dreifach im Eins gegen Eins gegen den Keeper und gab diesem das Nachsehen. Danach versuchte die SG Obererthal noch mal alles; ein paar Konter hätten laut Rüth zu Freistoß oder gar Elfmeter führen können. Doch der Schiri gab sie nicht. Die letzten zehn Minuten trudelte das Heimteam der Pleite entgegen.

VfR Sulzthal - 1. FC Bad Brückenau 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Alexander Unsleber (8.), 2:0 Fabian Weber (44.), 3:0 Tim Eckert (80.).

Einen nie gefährdeten Sieg gegen schwache Bad Brückenauer feierte der VfR Sulzthal. Das 1:0 fiel früh, nachdem Tim Eckert aus seiner Position 20 bis 25 Meter vor dem Tor Alexander Unsleber anspielte, der den Ball daraufhin über Gästetorwart German Steile hob. Danach hätten die Gastgeber laut ihrem Presseinformanten Peter Fenn ihre Führung ausbauen müssen. Doch die "richtig guten Torchancen" wurden nicht verwertet. Kurz vor der Halbzeit klappte es doch noch: Jonas Schmitt ging auf rechts bis zur Grundlinie durch, legte den Ball zurück. Als Abpraller erreichte der Fabian Weber, der einschob. Nach der Pause drängte Sulzthal auf das 3:0, machte seine Möglichkeiten aber wieder nicht. So gelang es den Bad Brückenauern, das Spiel zu beruhigen. Und Peter Fenn notierte ihre nach seinen Angaben einzige Torchance im gesamten Spiel. Sergej Schill ging über links allein auf das Tor von VfR-Keeper Felix Neder zu - und schoss den Ball drüber (63.). Endgültig entschieden wurde die Partie erst zehn Minuten vor Schluss durch ein Traumtor von Tim Eckert. Der Torjäger hob den Ball aus 16 Metern geschickt über German Steile in die Maschen.

SG WMP Lauertal II - SG Haard/Nüdlingen 1:4 (1:3). Tore: 0:1 Samuel Radi (7.), 0:2 Vincent Kiesel (9.), 1:2 Florian Kleinhenz (31.), 1:3 Vincent Kiesel (39.), 1:4 Samuel Radi (82.).

Die Schützlinge von Elio Trasente waren als Favorit bei den punktlosen Gastgebern angetreten und wurden dieser Rolle früh gerecht. Denn sie spielten gegen eine sehr ersatzgeschwächte Heimelf, die unter anderem für die letzten zwanzig Minuten "Altmeister" Rene Jakubowski einwechselte, konzentriert auf. Samuel Radi und Vincent Kiesel ließen WMP-Keeper David Ziegler früh keine Abwehrchance. Angesichts der hohen Temperaturen schalteten die Gäste einen Gang zurück, legten aber wieder im Tempo zu, als den Huntoon-Schützlinge der Anschlusstreffer gelang. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Kiesel für Beruhigung auf der Gäste-Bank. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Haarder und Nüdlinger das Geschehen gegen einen Gegner, der um Schadensbegrenzung bemüht war. Als Radi den Endstand besorgte, war die einseitige Begegnung längst entschieden.

sbp

Die Spiele des SC Diebach gegen die DJK Schondra und eine Woche später gegen den TSV Oberthulba wurden abgesetzt, da sich bei den Diebachern Spieler in Quarantäne befinden.