Der Steilpass ist ein Format, das sich großer Beliebtheit erfreute und welches wir künftig noch abwechslungsreicher präsentieren wollen. Diesmal müssen die Akteure nämlich nicht zwangsläufig Fußballer sein. Womit zusätzlich Drive in die Interviews kommen sollte. Das erste Anspiel kommt direkt aus der Lokalsport-Redaktion. Und weil der erste Pass so unvermittelt auf die Reise geschickt wird, braucht es einen, der mit dem Spielgerät umzugehen weiß. Souverän hat Simon Snaschel den Ball unter Kontrolle gebracht. Der 30-Jährige, der mit seiner Frau in Münnerstadt lebt, ist ja Torjäger beim Bayernligisten TSV Großbardorf