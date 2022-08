SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II - SV Garitz II 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Jonas Renninger (18., 27., 50.), 4:0 Mirko Kaiser (73., Foulelfmeter), 4:1 Ansgar Schweier (75.).

Trotz des deutlichen Ergebnisses sah Markus Erhard "eine relativ ausgeglichene Partie". Der SG-Pressewart befand den Führungstreffer sogar als "zu dem Zeitpunkt glücklich". Bedanken bedurfte man sich vor allem bei Martin Herold, der im Tor "eine extrem gute Partie" zeigte. In der Offensive garantierte Jonas Renninger den Erfolg, erzielte drei Treffer und holte den Elfmeter zum vierten Tor heraus. Garitz gab sich dennoch nie auf und erzielte immerhin den Ehrentreffer in Person von Ansgar Schweier.

SV Detter-Weißenbach - SV Römershag 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Marvin Hägerich (34., Foulelfmeter), 1:1 Marius Sitte (77.), 2:1 Maximilian Ertz (79.).

In der vergangenen Saison noch Co-Trainer, war der Erfolg über den SV Römershag quasi der Premierensieg für Moritz Müller als hauptverantwortlicher Übungsleiter. Das alles in einem hektischen, nichtsdestotrotz wohltuend fairen Spiel, in die Gastgeber vorlegten durch den von Marvin Hägerich verwandelten Strafstoß. Der Torschütze war selbst gefoult worden. Mit seinem sehenswerten 20-Meterschuss glich Marius Sitte aus, aber nur wenige Minuten später gelang Maximilian Ertz nach einer tollen Einzelleistung der Siegtreffer. Nicht unverdient für Moritz Müller, "weil wir gerade nach dem Wechsel mehr Chancen hatten".

SG Waldberg/Stangenroth II - DJK Schlimpfhof 4:2 (2:1). Tore: 0:1 Felix Hagl (30.), 1:1, 4:1 Nico Wehner (45., 86.), 2:1 Nick Eckert (47., Elfmeter), 3:1 Johannes Edelmann (70.), 4:1 Nico Wehner (86.), 4:2 Benjamin Bäumker (90.). Gelb-Rot: Alexander Kirchner (79., Waldberg), Johannes Straub (83., Schlimpfhof).

In Waldberg herrschte laut Pressewart Sven Eyrich aufgrund des Sommerfests schon vor dem Spiel gute Stimmung. Die Mannschaft trug folgerichtig ihren Teil dazu bei, die Laune aufrecht zu erhalten. Der frühe Rückstand entsprach nicht wirklich dem Spielfluss, so hatte Waldberg sich "im Vergeben von Chancen überschlagen". Schlussendlich fielen die Tore dennoch, spätestens das dritte besiegelte den Heimsieg. Waldberg kann sich vorerst in der Spitzengruppe festsetzen. Schlimpfhof musste hingegen die zweite Niederlage im zweiten Spiel hinnehmen.

FC Wittershausen - SG Diebach/Windheim 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Chris Bahn (15., Eigentor), 0:2 Robby Kuhn (40.), 0:3, 0:4, 0:5 Erik Jürgens (50., 75., 78.), 0:6 Dominic Schmitt (80.).

Das erste Heimspiel für den neuen FC Wittershausen fand schon zwei Tage nach dem ersten Saisonspiel statt, eine harte Belastungsprobe für die Neuankömmlinge. Die SG Diebach zeigte sich von Beginn an abgezockt und erspielte sich früh einige Chancen. Der Dosenöffner war laut Wittershausens Torwart Christian Sell das Eigentor. Daraufhin konnte man in Hälfte Eins kaum noch Widerstand leisten. Zu Beginn des zweiten Durchgangs "gab es einige kleine Hoffnungsschimmer in Form offensiver Akzente". Dem setzte Erik Jürgens mit einem schönen Hackentreffer ein Ende und begann gleichzeitig seinen Weg zum Dreierpack.

SV Aura II - FC Wittershausen 5:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Paul Öztürk (38., 40., 54.), 4:0 Arkadiusz Porombka (59.), 4:1 Lucca Glöckler (62.), 4:2 Pascal Zimmermann (69.), 5:2 Michael Tillemann (79.). Bes. Vorkommnis: Niklas Graser (Aura) verschießt Foulelfmeter (17.).

Es war ein ganz besonderes Spiel für den FC Wittershausen, und das nicht nur aufgrund des ersten Spieltags. Schließlich kehrte der FC nach langer Abstinenz zurück in den eigenständigen Spielbetrieb. Da es sich dann auch noch um ein Derby handelte, war ein unterhaltsames Spiel vorprogrammiert. Dazu trugen auch die Zuschauer bei, von welchen laut Auras Abteilungsleiter Daniel Sauer "mindestens 150" anwesend waren. Sie bekamen eine Partie zu sehen, in welcher sich die Gäste "stärker als erwartet" präsentierten. Das Bollwerk der Gäste hielt, bis in der 38. Minute Paul Öztürk das Spielfeld betrat und eine halbe Minute später bereits den Bann brach und schnell zwei weitere Treffer folgen ließ. Sauer krönte logischerweise Paul Öztürk zum Spieler des Spiels, hob aber ebenfalls Pascal Zimmermann auf der Gegenseite hervor. Wittershausens Christian Sell konnte der Niederlage ebenfalls positives abgewinnen. Man habe im Vorhinein schon geahnt das Aura "einen Ticken besser sein würde". Die beiden Treffer wurden auf Wittershäuser Seite daher umso intensiver bejubelt.

Außerdem spielten

SV Machtilshausen II - SV Aura II 1:4 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 René Falkenstein (8., 35.), 1:2 Maximilian Schlereth (43.), 1: 3 Paul Öztürk (74.), 1:4 Johannes Baldauf (85.)

SG Gräfendorf II/Dittlofsroda II/Wartmannsroth II - SG Oberleichtersbach II/Modlos II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Jonas Wirth (90+2.)

SV Garitz II - SV Machtilshausen II 0:2 (0:2). Tore: 1:0, 2:0 Maximilian Schlereth (38., 41.)

SG Sulzfeld II/Merkershausen II/Eibstadt II - SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Nico Mahr (3.), 0:2 Chiara Matthes (10.), 1:2 Christian Angermüller (37.), 1:3 Patrick Schmidtke (52., Elfmeter), 1:3 Nico Ziegler (54.).

FC WMP Lauertal III - FV Rannungen III 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Nico Weiermüller (37.), 0:2 Patrik Seufert (58.), 1:3 Lars Heinlein (60.), 1:3 Rene Heider (67.), 1:4 Maximilian Büttner (70., Elfmeter), 1:5 Armin Stürmer (77.).

SpVgg Sulzdorf II - SG Bad Bocklet II/Aschach II/Hausen II 3:4 (2:1). Tore: 0:1 keine Angabe (7.), 1:1 Dirk Schunk (9., Eigentor), 2:1 Lukas Kehl (25.), 3:1 Frank Harth (56.), 3:2 Dominik Müller (58., Eigentor), 3:3 keine Angabe (81.), 3:4 Domenico Zito (83.).

SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II - SpVgg Althausen/Aub 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Felix Nöth (71.).

SG Niederlauer II/Strahlungen III/Hohenroth II - SG Kleinbardorf/Königshofen II 4:9 (4:1). Tore: 0:1 Jan Katzenberger (7.), 1:1 Anton Murturi (20.), 2:1 Tobias Pawelkowicz (24., Elfmeter), 3:1 Yannic Borchardt (43.), 4:1 Anton Murturi (45.+1), 4:2 Jonas Schmitt, 4:3 Justin Trommler (62.), 4:4 Philipp Göbel (66., Elfmeter), 4:5, 4:6 Jan Katzenberger (72., 75.), 4:7, 4:8, 4:9 Thorsten Eckart (79., 85., 88.).