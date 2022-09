TV Jahn Winkels - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Felix Mast (40.), 2:0 Bashar Al Ali (86.).

Winkels bleibt weiterhin unberechenbar und schlägt nach der hohen Vorwochen-Niederlage (2:5) gegen die SG Burglauer eindrucksvoll zurück. Gegen das bisher ungeschlagene FV Rannungen/Pfändhausen/ Holzhausen II dauerte es bis zur 40. Minute, ehe der kurz zuvor eingewechselte Felix Mast mit vollem Körpereinsatz für die 1:0-Führung sorgte. Etwa 100 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich am Sportgelände in Winkels eingefunden und sahen von Beginn an eine engagierte Heimmannschaft, die sich aber häufig auch selbst im Weg stand. Den zweiten Treffer des Tages erzielte Bashar Al Ali fünf Minuten vor Schluss auf Vorlage von Markus Otto und entschied damit das Spiel endgültig. Winkels hält nun wieder Anschluss an die Tabellenspitze.

SG Haard/Nüdlingen - SG Eltingshausen/Rotterhausen II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Martin Schmitt (6.), 0:2 Janik Loibersbeck (49., Elfmeter). Gelb-Rot: Tim Schärmann (73., Haard).

In einem chancenarmen Spiel setzte sich die Mannschaft durch, die ihre wenigen Möglichkeiten effizienter nutzte. Nach einer Ecke hatte Martin Schmitt das nötige Glück und traf aus dem Gewühl zur frühen Führung für die Gäste. Die Mannschaft von Michael Moritz hatte in der Folge sehr viel Ballbesitz, wusste damit aber nicht immer viel anzufangen. Vom Elfmeterpunkt traf Janik Loibersbeck in der zweiten Halbzeit zum 0:2. "Die Hand ging raus, der Strafstoß war berechtigt", räumte Haards Trainer Thomas Wäcke ein. Nach dem Platzverweis bäumten sich die Gastgeber noch einmal auf, es sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Haard/Nüdlingen steht nach dem Abstieg aus der Kreisklasse erneut nur im Tabellenkeller.

FC WMP Lauertal II - TSVgg Hausen 0:3 (0:2). Tore: 0:1 David Fleischmann (18.), 0:2 Maximilian Kleiner (24.), 0: 3 Domenico Zito (66.). Gelb-Rot: Michael Martens (45+1., Lauertal).

Ein klarer Sieg trotz eines "chancenarmen Spiels". Dies erklärte FC-Pressewart Sven Gessner mit der "gnadenlosen Effektivität" der Gäste. "Gleich die ersten zwei Chancen führten zu zwei Toren", so Gessner weiter. Die TSVgg Hausen war schnell in einer komfortablen Lage und spielte im Stile einer Spitzenmannschaft das Match "herunter". Die Gäste verwalteten den Vorsprung clever, konterten geschickt und verdiente sich so den Sieg. Zumindest den Willen konnte man den Lauertalern nicht absprechen. Mit Lorenz Keller stand aufgrund Personalmangel ein Feldspieler im Tor der Heimelf.

Außerdem spielten

SG Niederlauer/Strahlungen II 5:2 (2:2). Tore: 1:0 Tobias Bambach (28., Eigentor), 1:1 Phil Reß (31.), 2:1 Sebastian Hein (38.), 2:2 Michael Hein (44.), 3:2 Max Grimm (52.), 4:2 Noah Braun (55.), 5:2 Adel Nahdi (83.).

SG Sulzfeld/Merkershausen - SG Trappstadt II/Gabolshausen/Untereßfeld I/Alsleben I 4:2 (3:0). Tore: 1:0 Louis Meder (26.), 2:0 Nico Wirsing (30.), 3:0 Louis Meder (45.), 3:1 Daniel Leicht (55.), 3:2 Philip Röß (58.), 4:2 Philipp Schneider (72.).