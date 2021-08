DJK Altbessingen - TSV Münnerstadt 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Sascha Brauner (27.), 1:1 Simon Snaschel (36.), 2:1 Marcel Warmuth (45.), 2:2 Tobias Kröckel (61.).

Die Lauertaler fügten der DJK den ersten Punktverlust bei und stürzten die Altbessinger so vom Thron. "Es wäre sogar mehr möglich gewesen, aber wir haben den Gegner zu den Gegentreffern regelrecht eingeladen und unsere Chancen in der letzten Viertelstunde, als Altbessingen platt war, nicht genutzt", meinte TSV-Pressesprecher Rainer Schmittzeh. Der Auftakt in einer interessanten Auseinandersetzung verlief für die Mikolaj-Schützlinge alles andere als vielversprechend, denn nach einem langen Schlag aus der DJK-Hälfte war die Münnerstädter Deckung schlecht postiert, sodass Sascha Brauner nach einem gewonnenen Laufduell zur Führung traf. Der Rückstand motivierte die Gäste zu einer Tempoerhöhung, was mit dem Ausgleich belohnt wurde. Nach einer Flanke unterlief DJK-Keeper Andreas Full das Leder, der am langen Pfosten einlaufende Simon Snaschel köpfte ein. Doch mit dem Halbzeitpfiff gingen die Mannen von Christian Brauner neuerlich in Front, auch dieser Treffer beruhte auf einen katastrophalen Deckungsfehler, "der nicht einmal einer Schülermannschaft unterlaufen darf", kritisierte Schmittzeh. Die Lauerstädter mussten im zweiten Durchgang notgedrungen ihre Defensivtaktik lockern, was den Platzherren insofern in die Karten spielte, weil sie nun kontern konnten. Doch weil einige Hochkaräter nicht genutzt wurden, bekamen die TSVler Oberwasser. Erst recht, als ihnen der neuerliche Ausgleich gelang. Die Vorarbeit leistete dabei Snaschel, der drei Gegenspieler als Slalomstangen benutzte und im richtigen Zeitpunkt mit einem Querpass Tobias Kröckel bediente. Weitere Chancen zum Siegtreffer wurden allerdings vergeben, besonders DJK-Abwehrorganisator Peter Reitz brachte immer wieder rechtzeitig ein Bein an die Kugel.

Münnerstadt: Büttner - Müller (73. Sperlich), Köhler, Weber, N. Markert (55. Schubert) - Katzenberger, J. Markert, Kröckel, Fleischmann - Snaschel, Quinones (20. L. Schmittzeh).

FC 06 Bad Kissingen - FC Thulba 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Moritz Büchner (16.), 1:1 Luis Hüfner (36.), 2:1 Filip Lijesnic (37.), 3:1 Jan Krettek (60.), 3:2 Lorenz Heim (65.), 4:2 Jakob Fischer (74.), 5:2 Jan Krettek (78.).

Vor 250 Zuschauern feierten die 06-er ihren ersten Saisonsieg. "Unser Erfolg war hochverdient", meinte nach dem Abpfiff Jörg Schaffelhofer, der bei der Heimelf als Ersatzkeeper fungierte - und keinen Widerspruch fand. "Wir waren die unterlegene Mannschaft, haben unsere großen personellen Probleme nicht kompensieren können und uns mit individuellen Fehlern das Leben selbst schwer gemacht", wussten Manuel Hänelt und Florian Heim, die von der Außenlinie die Gäste coachten. Tatsächlich traten die Frankonen mit dem letzten Aufgebot an, das Pokalspiel unter der Woche gegen den TSV Aubstadt hatte das Lazarett noch einmal vergrößert. Die Heimelf nutzte jedenfalls die Gunst der Stunde und drückte vom Anpfiff weg auf das Thulbaer Tor. Bereits nach zwei Minuten scheiterte Filip Lijesnic freistehend an Goalie Andreas Kohlhepp, der sich an alter Wirkungsstätte zum besten Akteur seines Teams aufschwang und kurz darauf einen Flachschuss von Luis Hüfner mit Mühe um den Pfosten drehte. Die Mannen von Oliver Mützel, der als Vertreter von Cedric Werner in der Innenverteidigung agierte, gingen aber aus heiterem Himmel in Führung: Nach einem langen Schlag von Rene Leurer vertändelte Torwart Jan Hofmann das Leder im überflüssigen Zweikampf an Moritz Büchner, der problemlos einschob. Nachdem Lijesnic einen weiteren Hochkaräter versemmelt hatte, wendeten die Kurstädter mit einem Doppelschlag das Blatt. Den Ausgleich besorgte Luis Hüfner nach einer Kombi über Jonas Schmitt und Lijesnic mit einem präzisen Flachschuss, eine Minute später war Lijesnic nach Vorarbeit von Florin Popa mit einem unhaltbaren Schuss aus der Drehung erfolgreich.

Zumindest effektiv

Der Forderung von FC 06-Trainer Daniel May, "so weitermachen", kamen seine Schützlinge in der zweiten Halbzeit nach. Nach einer Freistoßflanke des eingewechselten Christian Laus rutschte Mützel das Leder über den Scheitel und von da an die Latte. Den Vorsprung der 06-er baute der umtriebige Jan Krettek nach einer Stunde aus, profitierte dabei von einem Fehlschlag seines Gegenspielers Lukas Graser. Danach bewiesen die Frankonen immerhin Effektivität, denn auch ihre zweite Chance wussten sie zu verwerten: Nach einer Hereingabe des eingewechselten Tizian Manger köpfte Lorenz Heim ins kurze Eck ein. Die von den mitgereisten Fans erhoffte Aufholjagd hatte sich wenig später erledigt, als der gerade eingewechselte Jakob Fischer bei seinem ersten Ballkontakt "mit meinem ersten Bezirksligator" (Fischer) den alten Abstand wieder herstellte nach einem präzisen Laus-Zuspiel. Den Endstand besorgte Krettek, der ein Missverständnis zweier Thulbaer Verteidiger nutzte und die Kugel mit einem Außenrist-Schlenzer an Kohlhepp vorbei in die Maschen setzte. Fazit des wenig spannenden Matches: Die Saalestädter können den nächsten Spielen mit Zuversicht entgegenblicken, die Gäste eher nicht.

Bad Kissingen: Hofmann - Schmitt, Popa, Heilmann, Halbig - Ruja (70. Fischer), J. Hüfner, Fella (58. Laus) - L. Hüfner (85. Eschenbacher), Lijesnic (81. Bajrami), Krettek.

Thulba: Kohlhepp - Liebler (46. Wüscher), Leurer (81. Fuß), Mützel, Graser - D. Büchner, Betz, M. Büchner, Reuß (46. Manger) - Huppmann, L. Heim.

Außerdem spielten

SG Stadtlauringen - TSV Ettleben 0:0.

SV-DJK Unterspiesheim - SV Rödelmaier 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Lukas Hess (90.), 1:1 Johannes Brendler (93.).

TSV Forst - TSV Bergrheinfeld 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Yannick Reinhart (15.), 2:0 Daniel Mohr (54.), 3:0 Adnan Hamzic (64.), 4:0 Tobias Rudloff (73., Eigentor)

SV-DJK Oberschwarzach - TSV Trappstadt 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Tobias Gnebner (23.), 1:1 Elias Werner (34.), 2:1 Philipp Mend (38.), 3:1 Noah Wagner (59.), 3:2 Luca Derlet (80.).