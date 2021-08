SG Schondra II/Breitenbach/Schönderling - FC Elfershausen 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Mike Löschner (45.), 1:1, 2:1 Marius Fischer (55., 87.).

Einen recht glücklichen Sieg errang die SG Schondra gegen den FC Elfershausen. Das Spiel hatte insgesamt ein überschaubares Niveau. Die erste Duftmarke der Begegnung setzte der Elfershausener Johannes Wengler. Sein frecher Versuch aus über 40 Metern streifte die Latte. Die Gäste aus Elfershausen versuchten es häufig mit langen Pässen, doch Schondras Defensivzentrale war stets mit dem Kopf zur Stelle. Und die SG erarbeitete sich Chancen. David Hahn setzte sich auf der Außenbahn durch und steuerte Richtung Tor. Sein Schuss ging jedoch knapp vorbei. Als Hahn verletzungsbedingt passen musste, war es mit der Offensivherrlichkeit der Schondraer vorbei. Der Gast hatte mehr vom Spiel. Mike Löschners, der zuvor einen Heber über den herauslaufenden Schondraer Torwart Manuel Müller, aber auch über das Gehäuse gehoben hatte, machte beim 0:1 besser. Der Treffer, den er nach einem sauber ausgespielten Konter erzielte, stellte den Spielverlauf bis dahin auf den Kopf. Doch in der zweiten Hälfte drehte Marius Fischer für die Gastgeber auf. Zunächst köpfte er eine Ecke von Luca Vogler in die Maschen; dann stand er drei Minuten vor Schluss zum Freistoß bereit. Er nutzte den nassen Boden aus und überwand den Torwart der Gäste mit einem tückischen Aufsetzer zum entscheidenden 2:1. Justus Peter wurde dabei zur tragischen Figur. Er ließ Fischers Ball durch die Hände gleiten.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth - SG Obereschenbach/Morlesau 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Marco Düsterwald (45.).

Der bislang so treffsicheren Offensive der SG Obereschenbach/Morlesau fiel gegen dicht gestaffelte Hausherren in Wartmannsroth nicht viel ein. Immer wieder war spätestens am sicher agierenden Torwart Christian Schreihanz Schluss. So reichte der Spielgemeinschaft aus Gräfendorf, Ditloffsroda und Wartmannsroth der Treffer von Marco Düsterwald, um den Kontrahenten in der Tabelle zu überholen. Während Obereschenbach den Schwung aus der Vorwoche nicht mitnehmen konnte, gelang Gräfendorf also die Generalprobe vor dem mit Spannung erwarteten Totopokalspiel gegen Garitz am Mittwoch.

SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda - SG Hammelburg I/Fuchsstadt II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Moritz Reichelt (75., Eigentor).

Nach der hohen Niederlage aus der Vorwoche wollten die SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda eine Reaktion zeigen. "Ich habe zur Mannschaft gesagt, wir müssen geduldig sein. Wer heute den ersten Fehler macht, geht als Verlieren vom Platz", erzählte Trainer Peter Mammitzsch und er sollte Recht behalten. Allerdings kann man Moritz Reichelts unglückliches Eigentor kaum als Fehler bezeichnen, denn er hatte nach der Parade seines Schlussmanns kaum Zeit zu reagieren und bugsierte den Ball so ins eigene Netz. In der Schlussminute hatte die SG Hammelburg/Fuchsstadt die große Chance auf den Ausgleich. Doch Niklas Schneider im Tor der Gastgeber reagierte glänzend und hielt den Sieg fest.

SV Machtilshausen - SV Garitz 4:3 (1:3). Tore: 1:0 Christian Simon (5.), 1:1, 1:2 Benedikt Niebling (7., 32.), 1:3 Alexander Flassig (35.), 2:3 Philipp Saum (55.), 3:3 Artur Sibert (66.), 4:3 Santo Schneider (89.).

"Nach dem 1:1 waren wir etwas unkonzentriert; da kann es mit etwas mehr Pech auch 1:4 stehen", monierte Machtilshausen-Informant Klemens Schmitt. Christian Simon hatte den Gastgeber zwar früh in Front gebracht. Doch die sonst so sattelfeste Abwehr musste kurz darauf nicht nur den ersten Gegentreffer der Saison hinnehmen, sondern sogar noch zwei weitere. Doch im zweiten Durchgang fing sich der Tabellenführer. Fabian Hollmeyer im Tor brachte seine Gegner zur Verzweiflung; Philipp Saum und Artur Sibert glichen die Partie wieder aus. Ein Fernschuss von Artur Sibert hätte in der 80. Minute schon fast die Führung gebracht, er traf jedoch nur die Latte. Besser machte es Santo Schneider. Er erlief einen langen Ball, und vom Strafraumeck beförderte er ihn kompromisslos in die Maschen.

SG Oberleichtersbach/Modlos - SG Oberbach I/Wildflecken I/Riedenberg II/Brückenau II 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Florian Friebel (47.), 2:0, 3:0 Maximilian Knüttel (66., Elfmeter, 79.), 4:0 Florian Friebel (82.).

Auch im vierten Spiel unterstrich Oberleichtersbach seine Aufstiegsambitionen. "Das war ein Spiel auf ein Tor; wir waren drückend überlegen", lobte Vorstand Marcel Schilling. Dennoch gelang den Gastgebern in der ersten Halbzeit, die wegen starker Regenfälle unterbrochen werden musste, kein Treffer. Doch kurz nach der Pause brach Florian Friebel den Bann und Maximilian Knüttel erhöhte per Doppelpack auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Friebel, der nun, wie Knüttel, fünf Saisontore auf dem Konto hat.

TV Jahn Winkels - TSV Volkers 5:3 (0:2). Tore: 0:1 Yevhenii Stoianov (31.), 0:2 Kevin Tris (41.), 1:2 Alwin Böse (51.), 1:3 Daniel Kuznetzow (67.), 2:3, 3:3 Alwin Böse (70., Elfmeter, 78., Elfmeter), 4:3 Gregory Engelage (80.), 5:3 Madalin Manea (89.).

Es wird fast schon zur Gewohnheit, dass Winkels die ersten 45 Minuten verschläft. "Wir haben unsere ganz Energie in die zweite Halbzeit gelegt", erklärte Michael Müller mit Augenzwinkern. Trotz des 0:2-Rückstands zur Pause konnte der TV die Partie mit einer starken Leistung für sich entscheiden. Alwin Böse machte mit zwei souveränen Elfmetern aus 1:3 ein 3:3. Nur kurze Zeit später traf Gregory Engelage den Ball im Strafraum satt und drosch ihn zur Führung ins Netz. Volkers, das nach 80 Minuten in Unterzahl agieren musste, musste kurz vor Schluss das 5:3 durch Madalin Manea hinnehmen.

FSV Hohenroth - SG Bad Bocklet/Aschach 3:2 (1:2). Tore: 1:0 Noah Röll (9.), 1:1 Nicklas Kubyschta (25.), 1:2 Jan Blasek (29.), 2:2 Oliver Kirchner (60.), 3:2 Pascal Straub (76.). Rot: Johannes Then (85., Hohenroth, Notbremse).

Der FSV Hohenroth hat Tabellenführer SG Bad Bocklet/Aschach nicht nur entzaubert, sondern ihn auch vom Gipfel gestürzt. "Ein optimales Spiel für uns und hinten raus ein verdienter Sieg", bilanzierte FSV-Sprecher René Baderschneider. Bei Dauerregen und einer fast 30-minütigen Halbzeitpause wegen Starkregens erlebten die Zuschauer ein abwechslungsreiches Match mit einem frühen Schock, als sich Gästespieler Fabian Götz verletzte und ein Sankra gerufen werden musste (6.). Seinen besseren Start nutzte der FSV zum 1:0 durch Noah Röll. In der Folge kamen die Gäste stärker auf und belohnten sich mit zwei Treffern zur Pausenführung. "Ich hatte das Gefühl, dass die Gäste nach Wiederbeginn weniger gelaufen sind", sagte der FSV-Sprecher. Und stellte fest, "dass wir das Tempo angezogen und den Druck erhöht haben". Hohenroth wendete das Blatt. Oliver Kirchner gelang der 2:2-Ausgleich, Pascal Straub das 3:2. Bad Bocklet/Aschach bäumte sich auf; der FSV hielt hinten dicht. Johannes Then sah in der umkämpften Schlussphase Rot (85.). "Grenzwertig" meinte Baderschneider. Der Schiedsrichter habe Then, als er zwischen Strafraum und der Außenlinie das Foul beging, als "letzten Mann" gesehen.

rus

SG Arnshausen I/Reiterswiesen II/FC Bad Kissingen III - SG Sulzfeld/Merkershausen 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Hüseyin Colak (2.), 1:1 Sebastian Betz (78.), 1:2 Ludwig Rothaug (85.).

Die SG Sulzfeld/Merkershausen setzte ihre Siegesserie fort und grüßt als neuer Tabellenführer. Bei der bisher ungeschlagenen SG Arnshausen erwischten die Grabfelder einen schlechten Start und gerieten früh (2.) in Rückstand: Der Ball kam nach einer Flanke in Richtung Hüseyin Colak, der sich "mit seinen 1,60 Metern hochgeschraubte und den Ball einköpfte", so Hausherren-Sprecher Tobias Vogel. Diesem Rückstand liefen die Gäste lange Zeit hinterher. Und wendeten in der Schlussviertelstunde das Blatt. Ein Luftloch eines Hausherren-Verteidigers nutzte Sebastian Betz aus zehn Metern zum Ausgleich. Eine tolle Einzelaktion von Ludwig Rothaug, der an Freund und Feind vorbei auf das Tor der Gastgeber zulief, sorgte für das Siegtor. "In der ersten Halbzeit konnten wir noch gut mithalten, wir sind verdient in Führung gegangen", sagte Vogel. "In der zweiten Halbzeit wurde es aber zunehmend ein Spiel auf ein Tor, auf unseres. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir uns die Tore fangen. Ein hochverdienter Sieg für die SG Sulzfeld/Merkershausen." Dennoch fand Vogel lobende Worte für seine Mitspieler. "Wir mussten diese Woche viele Ausfälle verkraften und sind auf dem Zahnfleisch gegangen. Die Jungs haben das richtig gut gemacht und gefightet bis zum Ende. Ich kann ihnen absolut keine Vorwürfe machen."

rus

SG Eltingshausen I/Rottershausen II - SpVgg Sulzdorf/Bundorf 0:5 (0:2). Tore: 0:1 David Büschelberger (5.), 0:2 Markus Greubel (30., Eigentor), 0:3, 0:4 Felix Scheider (60., 75.), 0:5 Max Dümpert (85.). Besondere Vorkommnisse: Thomas Werner (SG Eltingshausen) vergibt Elfmeter (39.).

Drei Nummern, kein Telefonteilnehmer in Eltingshausen. Ein Spieler wurde dennoch im Sportheim erreicht. "Der Gegner hatte noch ein paar Lattenschüsse, wir aber auch einige Chancen. Thomas Werner hat beim Stand von 0:2 einen Elfmeter verschossen", fasst er das Spiel zusammen. Adrian Kriegsmann von der SpVgg sagte: "Wir waren schon in der ersten Halbzeit sehr dominant, hatten neben den zwei Toren noch drei Alu-Treffer", berichtet der Abteilungsleiter und Spieler. Mit David Büschelbergers 1:0 und einem Eigentor zum 2:0 gingen die Gäste in die Halbzeit und "waren froh, dass sie (die eltingshausener, d.R.) den Elfer verschossen haben." Das Spiel war im zweiten Durchgang "ziemlich zerfahren von beiden Seiten. So plätscherte es so vor sich hin, mit leichten Vorteilen für uns. Zum 3:0 und 4:0 hat Christoph Wasser zwei Mal sehr schön Felix Scheider bedient", so Kriegsmann. Das 5:0-Endergebnis stellte Max Dümpert "mit a weng en Ping-Pong-Tor" her. "Das Ergebnis war aber auch in dieser Höhe verdient." Lucas Guthardt verbrachte im Tor der Gäste einen relativ ungestörten Nachmittag.

rus

SG Großwenkheim I/ Münnerstadt II - TSVgg Hausen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Jonas Glückert (75.).

Nach vier sieglosen Spielen zum Saisonstart gelang der SG Großwenkheim/TSV Münnerstadt II der erste Sieg, auf den die hoch gewetteten Hausener weiter warten müssen. Bereits in der ersten Halbzeit erarbeitete sich die Heimmannschaft einige vielversprechende Chancen. Hausen fiel einzig durch einen Freistoß auf, den der Münnerstädter Schlussmann Jonas Warthemann ans Lattenkreuz lenken konnte. In der zweiten Halbzeit ließen die Offensivaktionen etwas nach, bis Jonas Glückert das entscheidende Tor gelang. SG-Trainer Frank Dölling zeigte sich erfreut über den "verdienten Sieg" und bescheinigte Hausen eine ordentliche, wenn auch offensiv zu harmlose Leistung.sab

TSV Rothhausen/Thundorf - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II 0:0 (0:0).

Zwei Punkte verloren. Das war das Fazit, das SG-Pressesprecher Max Geier nach 90 Minuten für das Heimteam ziehen musste. Denn die Rothhäuser und Thundorfer waren klar überlegen, wussten aber ihre Vielzahl an Gelegenheiten nicht zu nutzen. Stefan Heim brachte das Kunststück fertig, den Ball vor dem leeren Tor übers selbige zu schießen, während der tolle Fallrückzieher von Jan Schubert von FV-Keeper Nico Weiermüller pariert wurde. Beide Teams hängen punktgleich im hinteren Mittelfeld fest - zu wenig zumindest für die ambitionierten Gastgeber.sms

Außerdem spielten

SG Burglauer I/Reichenbach II/Windheim II - SpVgg Althausen-Aub 0:3 (0:1).

Tore: 0:1, 0:2 Julian Kuhn (31., 76.), 0:3 Julian Fleckstein (82.), 1:3 Chris Kraus (88.). Gelb-Rot: Simon Hammer (68., SG Burglauer).