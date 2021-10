Mit einem 3:1-Erfolg beim TSV Lengfeld starteten die Frauen des TV/DJK Hammelburg in die Bayernliga-Saison. Der etwas "hölzerne" erste Satz war geprägt von langen Ballwechseln und guten Abwehraktionen auf beiden Seiten. Stück für Stück konnten sich die Hammelburgerinnen absetzen und brachten diesen Vorsprung ins Ziel. Der gute Start in Aufschlag und Annahme sollte jäh enden mit einer Aufschlagserie der gegnerischen Mittelblockerin, die zum Satzausgleich führte, zumal sich ins Hammelburger Spiel leichte Fehler und Abstimmungsprobleme einschlichen.

Ein Negativtrend erwuchs daraus nicht, denn nun waren es die Gäste, die den Gegner mit guten Aufschlägen aus dem Konzept brachten, sodass dieser sein variables Spiel nicht mehr aufbauen konnte. Eine nun stabile Annahme und Abwehr ermöglichte es Maxi Bindrum immer wieder, ihre Mittelblockerinnen einzusetzen. MVP wurde auf Hammelburger Seite Diagonalangreiferin und Kapitänin Tabea Lang.

Bei der Saisonpremiere in eigener Halle, feierten die 2. Herren des TV/DJK Hammelburg eine gelungene Saisonpremiere in der Landesliga. Das junge Team des Trainergespanns Ralf Kaiser und Thomas Greinwald setzte sich gegen Neunkirchen und Volkach jeweils mit 3:0 durch. Gegen Neunkirchen setzten die Saalestädter die teilweise neuen Aufstellungen sehr gut um. "Alle Spieler haben sich alle sofort nahtlos eingefügt", lobte Ralf Kaiser die tolle Einstellung seiner Truppe. Aufgrund der beiden ersten deutlichen Satzgewinne, konnte Kaiser gegen die Oberfranken im dritten Durchgang etwas experimentieren. Der Satz gestaltete sich nun ausgeglichener, ging in einem tollen Endspurt am Ende aber an die Hausherren.

Gegen Volkach waren die ersten beiden Sätze eng umkämpft, wurden aber dank einer sehr konzentrierten Leistung der Saaleboys gewonnen. Erst im dritten Durchgang schien der Widerstand der Volkacher gebrochen. Vor allem im Angriff konnte der Meisterschaftskandidat aus dem Landkreis Kitzingen seine bis dato sehr guten Angreifer nicht mehr in Szene setzen. Bei Hammelburg setzte Außenangreifer David Baden schlagkräftige Akzente, während Libero Christian Schäder als Abwehrchef glänzte.

Die Spielgemeinschaft zwischen der TSVgg Hausen und dem TSV Aschach wurde bereits vor 15 Monaten gegründet, durchlief aber coronabedingt noch keinen einzigen Spieltag. So wussten Trainer Robert Seller samt Spielerinnen nicht, wo sie zum Bezirksklassen-Auftakt leistungsmäßig stehen würden. Um so größer war die Freude, dass gleich beide Spiele gegen Röttingen II (3:2) und Rottendorf (3:1) gewonnen werden konnten. Gegen Röttingen II mussten die Mädels zweimal in die Verlängerung.

Am Ende war es die geschlossene Mannschaftsleistung, welche in beiden Spielen den Sieg brachte. Hervorzuheben sind Zuspielerin Vivien Heidt und Libera Sina Schmid, welche Garanten für viele tolle Spielzüge und Rettungsaktionen waren. Veredelt wurden diese oft von den beiden Außenangreiferinnen Drita Dobra mit wuchtigen Angriffen sowie von Marisa Hofmann, die mit viel Dynamik im Angriff den Gegnern oft keine Chance zur Abwehr ließ. Als Mittelblockerin zeichnete sich Alina Geipel im Block und Angriff aus. Erstmals auf der Diagonalposition spielend, sorgte Jasmin Kaiser für viele wichtige Punkte. Resümee des Trainers: "Wir waren absolut happy, dass die SG schon so gut als Gemeinschaft funktioniert."