Große Bestürzung löste ein Gästebucheintrag auf der Homepage des TSV Ebenhausen Anfang August aus: Manfred Ringelmann wohnt zwar seit über 40 Jahren in Swisttal-Odendorf im Rhein-Sieg-Kreis in der Nähe von Bonn, ist aber seit Kindesbeinen an - genau seit 71 Jahren - treues Mitglied des Ebenhäuser Sportvereins und immer interessiert an Neuigkeiten aus seinem Heimatdorf. Der mit 82 Jahren noch aktive Fußball-Schiedsrichter nimmt die lange Anreise nach Unterfranken gerne in Kauf und hält durch Besuche den Kontakt zu seinen Fußballfreunden in der alten Heimat. Auch auf dem Gästebuch des TSV Ebenhausen meldet er sich immer wieder mit Neuigkeiten und nimmt Anteil am Vereinsleben.

Dann mussten die Mitglieder des Ebenhäuser Sportvereins am 4. August aus dem Gästebucheintrag von Manfred Ringelmann erfahren, dass auch sein Wohnort Odendorf nicht von der Flutkatastrophe Mitte Juli verschont geblieben ist. "Wir haben überlebt und sind dabei, unser Haus wieder herrichten zu lassen. Was wir erlebt haben, ist so schlimm, dass ich das gar nicht beschreiben kann!", schreibt er. Daraufhin wurde sofort der Kontakt gesucht und nach einigen Telefonaten und vielen schockierenden Erzählungen kam die Idee auf, eine Spendenaktion zu starten. Ringelmann war aber sehr wichtig, dass die Spenden nicht für ihn selbst verwendet werden sollen, denn er sei gottlob sehr gut versichert. Andere hätten hier weniger Glück gehabt und teils alles verloren. Die Spende solle vielmehr an eine Familie mit fünf Kindern gehen.

Beim TSV Ebenhausen wurde Mitte August ein kleiner Vereinsabend und ein Biergartenfest dazu genutzt, Spenden für ihr treues Vereinsmitglied zu sammeln. Aufgerundet durch Zuschüsse aus der Vereinskasse und der Abteilung der Alte-Herren-Fußballer kam die stolze Summe von 2000 Euro zusammen. Die Übergabe der Spende an die Familie beschreibt Manfred Ringelmann so: "Die Freude war riesengroß und sie hatten Tränen der Rührung in den Augen."