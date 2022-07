Blumig und nicht zu süß: So schmeckt die eigens zum Rakoczy-Fest kreierte Süßigkeit. Kaiserin Sisi höchstselbst in großer Abendrobe (Nadja Keller) verleiht der Kostprobe von Otmar Trolls neuester Pralinenkreation in der Badgasse historischen Glanz, darf - selbstverständlich als Erste - stilvoll behandschuht, wie es sich zu Hofe eben gehört - die kleine Leckerei mit ihrem Portrait betrachten. Probieren, die Augen verschließen, genießen! Verliebt in den Geschmack, meint die stets auf ihr Gewicht achtende Kaiserin: "Wunderbar, nicht zu süß."

Der kreative Konditor klärt auf. Nach intensiver Recherche über die Gewohnheiten der nicht nur in Bad Kissingen überaus populären Monarchin hat er ein blumiges Aroma gewählt. Alles wird natürlich nicht verraten, aber weiße Schokolade harmoniert mit Noten von intensivierter Feige und duftig leichten Holunderblüten für die Grande Dame der Donaumonarchie.

Was den Herrschaften schmeckt

Was anderen hohen Damen und Herren des Rakoczy-Festes mundet, verrät er dann doch. Bei Fürst Rakoczy verleihen ungarischer Tokajer und ein Schuss Heilwasser der dunklen Praline besonderen Kick, Fürst Bismarck liebte Mokka und Mandelnougat zum Frühstück in der Oberen Saline, die Praline hätte auch vorzüglich zur Zigarre gemundet, siebenschichtige Mandel-Nussnougatfüllung gönnt Troll dem Prinzregenten Luitpold, für Gräfin Beatrix von Botenlauben durfte es orientalisches Dattelmus mit Pfeffer und Kardamom sein, während der bürgerliche Peter Heil, erinnernd an die Bienenschlacht, selbstredend auf dünnen Honigstrich mit fruchtigen heimischen Kirschen steht.

Alle Kreationen eint: "Wenig Zucker, wenig Schokolade, aber viel geschmackliche Fantasie", meint Pralinenkünstler Troll. Das gefällt auch Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel und Kurdirektorin Sylvie Thormann, die darin ein Beispiel sehen, wie städtische Traditionen auch von der Geschäftswelt aufgenommen und erfolgreich vermarktet werden können.