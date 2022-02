Kevin Radler, der in der Sparkasse Bad Kissingen als Trainee in der Abteilung Baufinanzierung eingesetzt ist, kann nicht nur Banking, sondern hat nebenberuflich auch seine Ausbildung zum Rettungssanitäter erfolgreich abgeschlossen.

Menschen helfen - das begeisterte Kevin Radler schon früh. Über die vielfältigen Einsätze und umfangreichen Ausbildungen mit der Feuerwehr Hammelburg und Euerdorf, bei denen er seit dem Jugendalter aktiv ist, fand er seine Begeisterung für den Rettungsdienst. Die regelmäßige Tätigkeit im Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes Bad Kissingen führte dann zu der anschließenden Ausbildung mit Lehrgangsorten in Pfaffenhofen an der Ilm und Erding. Weiterhin hat er unzählige Dienste auf dem Rettungswagen in Bad Kissingen und intensive Klinikpraktika in Würzburg, Schweinfurt, sowie Bad Kissingen absolviert. Der hierfür nötige Ausbildungsumfang beträgt 520 Pflichtstunden, tatsächlich aber deutlich mehr.

Die Unterstützung von Notfallsanitäter und Notarzt, sowie die gemeinsame Versorgung von Patienten und die Durchführung von Krankentransporten zählen zu seinen Tätigkeitsmerkmalen.

Entscheidungsfreudigkeit, Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen sind nicht nur im Berufs- und Privatleben wichtig, sondern auch im Ehrenamt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Kissingen Roland Friedrich dankte Kevin Radler für sein großartiges Engagement und gratulierte ihm zum Abschluss seiner Ausbildung als Rettungssanitäter.