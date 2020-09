Bad Kissingen vor 1 Stunde

Vereine

Saaletraining im September: DLRG Bad Kissingen übt Menschenretten

Ins kalte Wasser springen, losschwimmen und eine Person herausziehen. Was sich heldenhaft anhört, mag geübt sein. Für diesen Fall haben die Mitglieder des "Jugend-Einsatz-Teams" (JET) ihr Training am Freitag an der Saale abgehalten.