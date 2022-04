Der Trend zum Wohnen auf dem Land scheint auch auf Rothhausen überzugreifen, denn die Bauplätze sind auf einmal alle verkauft, berichtete Bürgermeisterin Judith Dekant bei der Bürgerversammlung. Die Ausarbeitung für die Erweiterung des Neubaugebietes "Sonnenhang" wird aber diese Woche vom Planungsbüro Kirchner (Ebenhausen) dem Gemeinderat vorgestellt. Theoretisch könnte es dann in diesem Jahr noch beginnen, doch Baufirmen seien derzeit gut ausgelastet und man müsse die Ausschreibung abwarten.

Dann soll auch eine direkte Anbindung an die Stadtlauringer Straße erfolgen, die schon vor 40 Jahren beim Staatsstraßenneubau auf Kosten der Gemeinde eine Aufweitung für eine Abbiegespur erfahren hatte. Und obwohl es mehr Zu- als Wegzüge und auch drei Geburten gab, konnte dieser Umstand den Sterbeüberschuss nicht ausgleichen, denn die Bevölkerungszahl sank von 418 auf 414.

Sanierungen, neues Geländer und Bücherschrank - viele Projekte in Rothhausen

Die Bürgermeisterin berichtete vor 32 Anwesenden über die Sanierung der Sanitäranlagen in der Turnhalle und die Friedhofssanierung. Das Geländer am Schöpfbrunnen wird dieses Jahr erneuert. Gut angenommen und von Helga Beck initiiert und gepflegt wird der Tauschschrank für Bücher an der Bushaltestelle. Nachdem das eigentlich zuständige Straßenbauamt die Gemeinde ermächtigt hat, konnte ein überhoher Bordstein an der Lauerbrücke durch den Bauhof endlich abgesenkt werden.

Die Feuerwehr soll neben dem Feuerwehrhaus eine eigene Garage für zwei Fahrzeuge erhalten. Auch hierfür sind die Pläne fertig. Sobald entsprechende Förderzusagen vorliegen, soll auch hier mit dem Bau begonnen werden.

Die zuvor schriftlich eingereichten Anträge und Wortmeldungen aus dem Publikum betrafen eher Marginalien. Risse in Gehwegen wurden ebenso zur Ausbesserung vorgeschlagen, wie das Ausrichten einer zu hohen Treppenstufe im Friedhof. Zudem gehören einige Bäume und Hecken ausgeschnitten.

Wälder verkümmert und Wege zerstört: Vorverkaufsrecht soll geklärt werden

Zu schnelles Einfahren in den Ort ist ein alter Dauerbrenner. Für die schon öfter beantragten bautechnischen Maßnahmen, sei die Unfallträchtigkeit einfach zu gering. Dies sei jedes Mal die Antwort der zuständigen Baulastträger von Staat und Landkreis.

In Erfahrung bringen will die Bürgermeisterin nach Aufforderung, welche Möglichkeiten die Gemeinde hat, sich ein Vorkaufsrecht bei Waldverkäufen zu sichern beziehungsweise dies örtlichen Interessenten vor Verkauf anzubieten. Immer häufiger komme es vor, dass insbesondere durch Vererbung desinteressierte oder auswärts wohnende Nachfolger den Wald verkümmern lassen oder an überregionale Investoren verkaufen, welchen die "ländliche Rücksichtnahme" fremd ist. In Unkenntnis dieser Gepflogenheiten werden Waldwege zerstört und durchaus auch an Sonntagen die Kettensäge angeworfen.

Wie Jagdgenossen-Vorsitzender Robert Peuker bestätigte, lasse im Zuge dieser Entwicklung auch das Interesse an den gemeinsamen Versammlungen nach, bei denen eben jene Gemeinschaft geprägt wird. Von aktuell um die 60 Flurbesitzern in Rothhausen zeigen lediglich um die 15 aktives Interesse. Unverständnis herrschte in diesem Zusammenhang auch über die Tatsache, dass Gemeinde und Jagdgenossen zwar für Erhalt und Unterhalt von Feld- und Flurwegen aufkommen müssen, den Nutzen aber in erster Linie auswärtige Großunternehmen haben, die große Ackerflächen angepachtet haben und mit übergroßen Maschinen diese Wege ruinieren.

