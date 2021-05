Die Chauffeure bringen ihre Fahrgäste an zahlreiche touristische Ausflugsziele. Das Angebot gilt für Bürgerinnen und Bürger genauso wie für Urlauber und Urlauberinnen und (Kur-)Gäste der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. Der Weg kann von Bad Kissingen aus nach Bad Brückenau und von hier aus zum Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Schwarzen Berge" nach Oberbach und zum Kreuzberg führen. Wer will, kann einen Tagesausflug nach Hammelburg oder Münnerstadt unternehmen, oder Oberelsbach, Fladungen, Ostheim und Mellrichstadt ansteuern.

Bis Ende Oktober unterwegs

Bis zum 31. Oktober gehen acht Linien, Bäderland-, Hochrhön-, Sinntal-, Streutal-, Saaletal-, Kreuzbergbus und der beliebte Kreuzberg-Shuttle auf Tour. Zudem fährt der See-Shuttle - angepasst an die bayerischen Ferienzeiten - bis zum 12. September den Ellertshäuser See an.

Die an Samstagen, Sonn- und Feiertagen verkehrenden Freizeitlinien sind aufeinander abgestimmt. Ein Umstieg auf die anderen Freizeitbusse ist - neben weiteren Zustiegsmöglichkeiten - in Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Neustadt oder am Kreuzberg möglich. Grundsätzlich gilt in allen Bussen der Wabentarif Bad Kissingen/Rhön-Grabfeld. Auf den Freizeitlinien Bäderland-, Sinntal- und Saaletalbus sowie dem Kreuzberg- und See-Shuttle werden Kurgäste und Urlauber aus Bad Brückenau, Bad Bocklet und Bad Kissingen bei Vorlage ihrer Gästekarte unentgeltlich befördert.

Maskenpflicht

Dieses Angebot der kostenfreien Beförderung ist für Kurgäste und Urlauber bei Vorlage der Gästekarte auch auf allen anderen Buslinien innerhalb des Landkreises Bad Kissingen gültig.

Für Personen ohne Gästekarte empfiehlt sich der Erwerb einer "Tageskarte Solo" (gültig für eine Person) beziehungsweise einer "Tageskarte Plus" (gültig für bis zu sechs Personen, davon höchstens zwei Erwachsene ab 18 Jahren). Die beiden Tageskarten gelten für beliebig viele Fahrten innerhalb der gelösten Verbindung am Lösungstag. In den Linienbussen sowie an den Haltestellen ist das Tragen einer FFP2-Maske für alle Fahrgäste ab 15 Jahren Pflicht. Für Fahrgäste zwischen sechs und 14 Jahren genügt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Dem kommt vor allem deshalb besondere Bedeutung zu, weil der im öffentlichen Raum geltende Sicherheitsabstand von 1,5 Metern im Bus nicht immer eingehalten werden kann. Im Übrigen wird um die Beachtung der allgemein bekannten Hygieneregeln gebeten.

Infos zu Fahrplänen und touristischen Leuchttürmen

In den Broschüren finden sich kurze Hinweise zu den jeweiligen Freizeitverkehren und Kontaktadressen für Informationen zu Fahrplänen und zu den touristischen Leuchttürmen. Des Weiteren wird auf die App "Wohin Du Willst" und auf die jeweiligen Web-Adressen und auf die jeweiligen Web-Adressen der Freizeitlinien verwiesen. Wichtiger Bestandteil sind weiter der Liniennetzplan und der fest integrierte Fahrplan.

Die Flyer zu den Freizeitverkehren sind in den Kurverwaltungen, in den Rathäusern der entlang der Strecken liegenden Städte und Gemeinden und im Landratsamt Bad Kissingen ab dem 31. Mai erhältlich.

Die an Sonn- und Feiertagen auf Grund der Corona-Pandemie vorläufig eingestellten Linien 8054 Bad Brückenau - Motten - Fulda, 8056 Bad Brückenau - Jossa, 8057 Bad Brückenau - Oberwildflecken, 8142 Bad Kissingen - Bad Bocklet/Burkardroth - Bad Neustadt/Saale nehmen zum 30. Mai ihre Fahrt auf.

Online finden Interessierte die Freizeitverkehre bereits jetzt im Internet unter: Bäderlandbus, Sinntalbus,Saaletalbus, Kreuzbergshuttle, Seeshuttle, Hochrhönbus, Kreuzbergbus und Streutalbus. Die Informationen sind auch auf der Seite des Landkreises abrufbar.