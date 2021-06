Oerlenbach vor 43 Minuten

Brand

Matratze geht in Flammen auf: 66-Jährige versucht mit Wasser-Eimer zu löschen

Am Dienstag (29. Juni) ist in einem Wohnhaus in Oerlenbach im Landkreis Bad Kissingen ein Feuer im Schlafzimmer ausgebrochen. Die Matratze hatte Feuer gefangen. Durch das schnelle Handeln einer Bewohnerin und der Feuerwehr konnte Schlimmeres vermieden werden.