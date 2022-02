Im Landkreis Bad Kissingen hat sich am frühen Montagabend (7. Februar 2022) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Eine 36-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Gegen 17.35 Uhr war die Frau mit ihrem Auto auf der B286 von Oerlenbach kommend in Richtung Schweinfurt unterwegs. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei kam sie dabei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich mehrfach. Anschließend durchbrach sie den Zaun eines Regenrückhaltebeckens.

Auto fährt bei Unfall in Rückhaltebecken: Fahrerin kann sich nicht befreien

Ihr 26-jähriger Mitfahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien, der Frau gelang dies jedoch nicht. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Auto bereits vollständig im Regenwasser versunken. Zwei Polizeibeamte versuchten vergeblich, die Fahrerin zu befreien. Einsatzkräften der Feuerwehr Oerlenbach gelang es schließlich nach mehreren Minuten, das Auto mithilfe einer Seilwinde zu bergen.

Der Rettungsdienst reanimierte die Frau umgehend und brachte sie mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, ebenso den leichtverletzten Mitfahrer. Die Frau befand sich mehrere Minuten lang unter Wasser und verlor dabei das Bewusstsein. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Sachverständiger hinzugezogen.

B286 bei Oerlenbach voll gesperrt: Rettungsdienst und Feuerwehren im Einsatz

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Neben den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Bad Kissingen und der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck waren auch die Feuerwehren aus Oerlenbach und Pfersdorf sowie die Wasserwacht Bad Kissingen und der Rettungsdienst vor Ort.

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Bad Kissingen sucht zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs zudem ein weißes Fahrzeug, das unmittelbar vor dem Unfall in Fahrtrichtung Oerlenbach unterwegs war. Die Fahrerin oder der Fahrer dieses Autos wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen in Verbindung zu setzen.