Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr, auf der Bundesstraße 286 nahe Oerlenbach.

Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr von Oerlenbach kommend in Richtung Arnshausen, teilte die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit. Dabei geriet sie mit ihrem Fahrzeug in das rechte Bankett und beim Gegenlenken auf die Gegenfahrbahn. In der Folge schleuderte das Fahrzeug in den rechten Straßengraben, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Betrunken am Steuer: Autounfall mit Überschlag führte zu schweren Verletzungen

Die Unfallverursacherin sowie ihre vierjährige Tochter, die auf der Rücksitzbank saß, wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt und kamen zur Untersuchung in ein Schweinfurter Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Autofahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Symbolfoto: terovesalainen/Adobe Stock