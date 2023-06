Öffentliche WCs in Bad Kissingen: Hier gibt es neue "freundliche Toiletten"

Wie die Stadt Bad Kissingen erklärt, ist die „Freundliche Toilette“ eine Initiative der Stadt in Kooperation mit den teilnehmenden Betrieben in der Innenstadt.

Jedes Ladenlokal mit dem Aufkleber „Freundliche Toilette“ im Eingangsbereich bietet Besucherinnen und Besuchern der Stadt Bad Kissingen an, die WC-Anlage des Ladenlokals zu nutzen. Dabei können die teilnehmenden Betriebe selbst entscheiden, ob für die Nutzung ein Entgelt zu bezahlen ist oder nicht.

Neben den aktuell 12 öffentlichen Toiletten der Stadt und der Bay. Staatsbad GmbH gibt es in der Innenstadt und der weiteren Umgebung auch noch 12 Freundliche Toiletten, die teilweise auch barrierefrei und überwiegend kostenlos sind.

Im Schnitt alle 50 Meter eine WC-Anlage in der Innenstadt

Durch die Initiative „Freundliche Toilette“ haben Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt und der Fußgängerzone nun im Durchschnitt alle 50 Meter eine WC-Anlage zur Verfügung.

Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel bringt das Thema auf den Punkt: „Wo kann man in der Stadt zur Toilette gehen? Diese Frage beschäftigte viele. Zwar gab es einige öffentliche Angebote. Gerade Tagestouristen kannten sie aber oft nicht. Nun haben wir das öffentliche Angebot um viele privatwirtschaftliche ergänzt. Wir haben nun ein analog und digital transparent aufbereitetes Angebot im Stadtgebiet als wichtigen Beitrag für eine attraktive touristische Infrastruktur.“

Alle Standorte der öffentlichen WC-Anlagen und der Freundlichen Toilette Bad Kissingen inkl. Routenplaner finden Sie auch online:

www.badkissingen.de/freundliche-toilette

Hintergrund

Bad Kissingen zieht tagtäglich eine große Zahl von Besucherinnen und Besuchern an. Vor allem an Wochenenden und in den Abendstunden werden viele WC-Anlagen benötigt. Sinnvoll ist es, die öffentlichen und privaten Möglichkeiten zu bündeln. Mit der gemeinschaftlichen Initiative „Freundliche Toilette Bad Kissingen“ werden alle Möglichkeiten aufgezeigt und nutzbar gemacht.

Interessierte Betriebe, die gerne Teil der Initiative „Freundliche Toilette“ werden möchten, melden sich bitte bei der Wirtschaftsförderung unter wifoe@stadt.badkissingen.de oder 0971 807-1080 (Hr. Bünner).

Die WC-Standorte im Überblick