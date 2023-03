Oberthulba: Senior in Krankenfahrstuhl führt Revolver bei Einkauf mit sich - Polizei erkennt weiteres Delikt

Am Samstagmittag (25. März 2023) war ein Senior in Oberthulba in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs. Beim Einkaufen führte er in seiner offenen Gepäcktasche einen Revolver mit sich. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, wie es in einem Bericht der Polizeiinspektion Hammelburg heißt.

Die Beamten erkannten bei der Kontrolle, dass es sich bei der Waffe um einen Schreckschussrevolver handelte, für welchen der Mann keinerlei Erlaubnis vorweisen konnte. Die Polizei beschlagnahmte den Revolver samt Munition.

Darüber hinaus war der Mann mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl ohne gültigen Versicherungsschutz auf öffentlichem Verkehrsgrund unterwegs, fügt die Polizei hinzu. In erwartet nun eine Anzeige.