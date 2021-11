Bad Kissingen vor 1 Stunde

Tourismus

Welterbe-Studie: Bad Kissingen braucht mehr moderne Hotels

Wie wirkt sich der Welterbe-Titel aus? Laut einer Studie, die jetzt im Stadtrat vorgestellt wurde, ist ein dickes Plus an Tagesgästen möglich. Luft nach oben gibt es in der Hotellerie, dort ist der Investitionsstau bei manchen Häusern groß.