Vor mehreren Jahren hatte es einen Vorstoß zur Errichtung von Windrädern im Bildhäuser Wald gegeben. Damals lehnten die beteiligten Gemeinden aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld sowie die Stadt Münnerstadt das Vorhaben ab. Jetzt wandte sich erneut ein Anlagenbauer an die Stadt Münnerstadt und will bei der nächsten Stadtratssitzung seine Überlegungen vortragen.

Bürgermeister Michael Kastl (CSU) erinnerte gegenüber dieser Zeitung daran, dass vor mehreren Jahren die an der Vorbehaltsfläche im Bildhäuser Forst beteiligten Gemeinden eine Errichtung von Windrädern abgelehnt hätten. Der Münnerstädter Stadtrat sei zwar offen gewesen für das Vorhaben, habe die Haltung der Nachbarn aus Rücksicht auf sie jedoch geteilt.

Entwickler fühlt bei Stadt vor

Nun sei vor geraumer Zeit die Altus AG, ein Projektentwickler aus Karlsruhe, an die Stadt herangetreten, um vorzufühlen, ob ein erneuter Anlauf nun erfolgversprechender sein könnte. Kastl erwähnte in diesem Zusammenhang, dass die Stadt demnächst einen Klimamanager einstellen will, was darauf hindeute, dass man sich stärker mit erneuerbaren Energien beschäftigen werde.

"Bei der Sitzung am Montag wird aber keine Entscheidung fallen", versicherte Kastl. Vertreter des Ingenieurbüros wollen lediglich ihre Überlegungen vorstellen. Über die mögliche Anzahl von Windrädern sei ihm noch nichts bekannt. Die Bürgermeister der angrenzenden Gemeinden Strahlungen, Rödelmaier und Wülfershausen beteuern einhellig, dass ihnen nichts von einer entsprechenden Initiative bekannt sei. Eckhard Heise