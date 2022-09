Noch hält Peter Feldmann, der skandalumwitterte Oberbürgermeister der Banken-Metropole Frankfurt, an seinem Posten fest. Nach einem Bürgerentscheid am 6. November soll es damit vorbei sein: Dann wird über die Abwahl des SPD-Politikers entschieden, der im Oktober wegen Vorteilsnahme im Amt vor Gericht steht. Danach könnte es mit der Neuwahl des Oberbürgermeisters sehr schnell gehen. Kein Wunder, dass die Parteien bereits auf Kandidaten-Suche sind. Bei den Grünen wird eine Unterfränkin als Mitfavoritin gehandelt: Manuela Rottmann, die Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium.

Rottmann war bereits Umweltdezernentin

Das jedenfalls berichten die Medien in Frankfurt, allen voran die Frankfurter Rundschau (FR) und die Frankfurter Allgemeine (FAZ). Demnach haben die Grünen jetzt eine "Findungskommission" eingerichtet, die der Parteibasis die aussichtsreichste Kandidatin oder den Kandidaten mit den besten Siegchancen vorschlagen soll. Im Rennen sind aktuelle Frankfurter Kommunalpolitiker wie Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg, aber auch zwei "Externe": Omid Nouripour, der Bundesvorsitzende der Grünen, der den Wahlkreis Frankfurt zurzeit im Bundestag vertritt, und Manuela Rottmann, die von 2006 bis 2012 unter Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) schon mal Umwelt- und Gesundheitsdezernentin in Frankfurt war.

Auf die Frage dieser Redaktion, ob sie Ambitionen habe, Oberbürgermeisterin von Frankfurt zu werden, antwortet Rottmann, sie habe aktuell aufgrund eines dichten Terminkalenders im Landwirtschaftsministerium "keine Zeit für Ambitionen". Gleichzeitig betont sie, die Frankfurter Grünen würden ihre Personalentscheidung "in aller Ernsthaftigkeit" treffen. Ein Dementi klingt anders.

Manuela Rottmann ist in Würzburg geboren. Nach dem Abitur in Hammelburg studierte die heute 50-Jährige unter anderem Politik- und Rechtswissenschaften in Würzburg, Aix-en-Provence und Frankfurt, wo sie später an der Uni auch promovierte. Nach ersten politischen Erfahrungen bei den bayerischen Grünen engagierte sie sich in Frankfurt für die Partei. Unter anderem war sie dort Kreisvorsitzende und Bundestagskandidatin, bevor sie 2006 als hauptamtliche Dezernentin in den Magistrat gewählt wurde. 2012 folgte der vorübergehende Verzicht auf eine politische Karriere, bevor sie nach fünf Jahren als Juristin bei der Bahn AG, in ihrer unterfränkischen Heimat, im Wahlkreis Bad Kissingen, wieder in die Politik einstieg. 2017 wurde Rottmann in den Bundestag gewählt, 2021 berief Cem Özdemir seine Parteifreundin zur Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Inzwischen wohnt Manuela Rottmann in Münnerstadt.

Bei den Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sind die Grünen in Frankfurt zuletzt immer die stärkste Partei gewesen. Laut den Medienberichten wünscht sich die Partei in Frankfurt eine Bewerberin oder einen Bewerber, der über das akademisch-studentische Grünen-Milieu hinaus Wählerinnen und Wähler anspricht. Für die FAZ deutet "alles" darauf hin, dass die Grünen den OB-Kandidaten oder die -Kandidatin "jenseits des engen Frankfurter Zirkels" suchen. Das spricht für Nouripour oder Rottmann. Wobei Letztere den bei den Grünen nicht zu unterschätzenden Vorteil habe, eine Frau zu sein, wie die Frankfurter Rundschau spekuliert. Michael Czygan