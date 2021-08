Zum zweiten Mal in Folge, fand die Freisprechungsfeier der Metzgerinnung Main-Rhön coronabedingt in kleinem Rahmen in den Geschäftsräumen im Schweinfurter Maintal statt. Dies teilt die Metzgerinnung Main-Rhön per Pressemitteilung mit.

Neun Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Fleischerei und vier Fleischer nahmen laut Pressemitteilung aus der Hand von Obermeister Alfred Kaiser und Hans-Georg Häfner, dem Kreishandwerksmeister der Region Hassberge, ihre Prüfungszeugnisse und die Glückwünsche zum bestandenen Berufsabschluss entgegen.

Prüfungsbeste bei den Fachverkäuferinnen wurde Nadine Bartsch (Fleischwaren Schürger, Werneck), bester Fleischer war Maximilian Helfrich (Metzgerei Helfrich, Hofheim). Beide wurden mit einer Urkunde und einem Präsent ausgezeichnet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Als Fachverkäuferinnen wurden freigesprochen: Janet Binger (Metzgerei Brehm, Dietersdorf), Sophia Dütsch (Metzgerei Eichhorn, Trunstadt), Kim-Lea Fischer (Metzgerei Arnold, Gefäll), Jeniffer Häßlein (Metzgerei Ortlepp, Ostheim), Michelle Heidisch (E-Center Then, Bad Neustadt), Franziska Mailänder (Edeka Straub, Oerlenbach), Stella-Ramona Topf (Metzgerei Feiler, Geldersheim), Kurde Youssef (Metzgerei Kraus, Frankenwinheim)

Als Fleischer wurden freigesprochen: Carlos-Leon Braun (Metzgerei Mai, Poppenhausen), Justin Gigl (Metzgerei Kaiser, Aidhausen), Martin Reinhart (Metzgerei Kram, Traustadt). kup