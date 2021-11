Eigentlich wäre der traditionelle Lichterglanz mit Verkaufsbuden und vorweihnachtlicher Gastronomie auf dem Marktplatz startklar. Ob jedoch in der kommenden Woche dort die gewohnte adventliche Geselligkeit einkehrt, ist noch unklar. Mancherorts sind Weihnachtsmärkte wegen hoher Inzidenzen bereits abgesagt. Gespannt schauten die Ausrichter vom Marketing-Verein Pro Bad Kissingen am Donnerstag, 18. November, in Richtung der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Doch bis zum Abend verlauteten von dort keine neuen Vorgaben über den Umgang mit solchen Veranstaltungen.

Strenge Hygieneauflagen

Geschäftsführer Klaus Bollwein von Pro Bad Kissingen zeigte sich auf Nachfrage dieser Redaktion zuversichtlich, dass der Lichterglanz in der zweiten Wochenhälfte vor dem ersten Advent unter strengen Hygieneauflagen starten kann.

Aber es gibt Unwägbarkeiten. Bollwein verweist auf eine bevorstehende Sitzung des bayerischen Regierungskabinetts am kommenden Dienstag. Möglicherweise gebe es dort zusätzliche Entscheidungen im Bezug auf Weihnachtsmärkte. Denn das macht der Mitorganisator auch deutlich: "Wir dürfen nicht nur die Infektionszahlen sehen, sondern müssen unbedingt auch den Schutz der Bevölkerung im Blick haben."

Dazu habe man bereits ein Konzept mit der Beschränkung auf geimpfte und genesene Besucher ausgearbeitet, eventuell auch mit der Erweiterung um tagesaktuelle Tests (2G+). Sollte es die großpolitische Lage zulassen, werde man dieses Konzept in der kommenden Woche dem Gesundheitsamt vorlegen und in die Absprachen auch das Landratsamt und die Stadtverwaltung einbeziehen. Wolfgang Dünnebier