100 Jahre nach der Uraufführung des Stummfilms "Nosferatu" können sich Gäste und Einheimische am Samstag, 23. April, auf eine Vorstellung des Klassikers im Max- Littmann-Saal freuen. Der Stummfilm wird um 19.30 Uhr im Regentenbau gezeigt und ist seinerzeit als Werk des Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau entstanden. Das Stück wird musikalisch live von der Staatsbad Philharmonie Kissingen unter Leitung des Dirigenten Stefan Geiger begleitet.

Der Stummfilm "Nosferatu" handelt vom verheirateten Thomas Hutter, der als Sekretär eines Maklers nach Transsylvanien geschickt wird, um mit Graf Orlok über den Kauf eines Hauses zu verhandeln. Seine in Wisborg zurückgebliebene Ehefrau Ellen verspürt bei der Reise ein ungutes Gefühl, kann ihn allerdings nicht aufhalten. Daneben warnt auch der Wirt in einem Gasthaus vor Ort Hutter vor dem Grafen. Die Wirtin wiederum händigt ihm ein Buch über den blutsaugenden Vampir Nosferatu aus.

Beim Empfang zu einem nächtlichen Abendessen mit Graf Orlok in seiner Burg unterzeichnet dieser den Kaufvertrag. Nachdem Hutter am nächsten Morgen im Schloss aufwacht und kleine rote Male an seinem Hals entdeckt, ahnt er, dass Orlok ein Vampir ist. Nach einer zweiten Nacht, in der Hutter erneut von dem Vampir überfallen wird, verlässt der Graf mit einem Pferdewagen voller Särge fluchtartig das Schloss. Hutter eilt ebenfalls davon, da er Angst hat, der Graf sei auf dem Weg zu seiner Frau.

Eines Tages legt Orlok mit einem führerlosen Geisterschiff in Wisborg an und bringt die Pest, den Tod und Verderben über die Stadt. Um das unheilvolle Schicksal aufzuhalten, opfert sich Ellen und gibt sich dem Vampir hin. In den ersten Sonnenstrahlen des neuen Morgens löst sich die mysteriöse Gestalt in Nichts auf.

Mit der von Hans Erdmann komponierten Originalmusik begleitet die Staatsbad Philharmonie Kissingen den Stummfilm live, der so die Zuhörerinnen und Zuhörer authentisch in den spannenden Bann dieses Filmes ziehen wird. "Einen solchen Klassiker musikalisch zu begleiten, bereitet uns als Orchester besonders viel Freude, weil alles sekundengenau zusammenpassen muss, damit die passende Stimmung entsteht", so Roman Riedel, Musiker der Staatsbad Philharmonie Kissingen. "Der historische Regentenbau und insbesondere der Max-Littmann-Saal schaffen das Ambiente für die mit Livemusik untermalte Aufführung dieses Stummfilmklassikers", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971 8048-444 und online hier erhältlich.

Geänderter Spielplan und Ersatzprogramm

Die Musikerinnen und Musiker der Staatsbad Philharmonie Kissingen treten aufgrund der Osterfeiertage und wegen der anfallender Proben für das Sonderkonzert am 23. April nicht wie gewohnt auf. Die Osterkonzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen finden sowohl am Ostersonntag, 17. April als auch am Ostermontag, 18. April jeweils um 10.30 Uhr und um 15.30 Uhr in der Wandelhalle statt . Am Donnerstag, 21. April spielt das Orchester das Nachmittagskonzert im Max-Littmann-Saal um 15.30 Uhr. Ebenso findet ein Konzert mit Instrumentalsolisten und -solistinnen am Freitag, 22. April um 19.30 Uhr im Regentenbau statt.

Für ein abwechslungsreiches Ersatzprogramm in der Wandelhalle ist am Samstag, 23. April gesorgt: Ab 10.30 Uhr spielen Gregor Winkler und die Nüdlinger Big Band. Anstelle des Nachmittagskonzerts verströmen die Rhöner Rucksackmusikanten gute Laune mit Volksliedern. Unter der Leitung von Peter Kleinhenz beginnt die Veranstaltung um 15.30 Uhr in der Wandelhalle. Am Sonntag, 24. April finden die Konzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen um 10.30 Uhr sowie um 15.30 Uhr nochmals im Max-Littmann-Saal statt.

Es gelten die tagesaktuellen Schutz- und Hygienemaßnahmen.