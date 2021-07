993 Hunde sind bei der Stadt Bad Kissingen aktuell angemeldet. Sie alle, und noch etliche mehr, die mit Gästen, Besucherinnen oder Besuchern nach Bad Kissingen kommen, machen ihr Geschäft irgendwo im Stadtgebiet im Freien - meist zweimal täglich, teilt die Stadt Bad Kissingen in einer Pressemeldung mit.

Dabei stört der Hundekot nicht erst, wenn man hineintritt. Denn Hundekot ist mit Keimen behaftet - was nicht nur auf Kinderspielplätzen gefährlich sein kann, heißt es weiter.

Die Stadt hat vor zehn Jahren damit begonnen, Spender für Hundekotbeutel aufzustellen. Dank der Unterstützung der Staatsbad GmbH, der Stadtwerke sowie privater Initiativen sind seitdem an immer mehr Standorten diese Spender angebracht worden.

So wurde schrittweise das gesamte Stadtgebiet versorgt. Seit 2016 veranlasst die Stadt jedes Jahr das Montieren von fünf neuen Spendern, verteilt über das gesamte Stadtgebiet.

Bei der diesjährigen Standortauswahl wurden sowohl Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern als auch die Expertise der örtlichen Stadträtinnen und Stadträte miteinbezogen.

Herauskristallisiert haben sich für 2021 diese fünf neuen Standorte in Albertshausen am Mäander hinter dem Kindergarten, in Bad Kissingen an der Sinnbergpromenade nahe des Aktivspielplatzes, in Garitz am Wanderparkplatz Löhlein, in Reiterswiesen am Eingang zum Ballinghain an der Kissinger Straße und am Dorfplatz an der Arnshausener Straße.

Alle neuen Standorte liegen an Wander- und Spaziergangrouten, die gerne von Hundebesitzern genutzt werden, heißt es weiter. Die neuen Hundetütenspender werden dort in den nächsten Wochen durch den städtischen Servicebetrieb aufgestellt. Mülleimer werden an fehlenden Stellen ebenfalls nachgerüstet.

Auffälligere Farbe

Die Stadt stellt zudem von schwarzen auf rote Hundetüten um. Denn ein immer wieder auftretendes Problem ist, dass die benutzten Tüten mitsamt ihrem Inhalt in der Natur fallengelassen werden. Da die bisher verwendeten, schwarzen Tüten optisch sehr zurückhaltend sind, ist die Hemmschwelle geringer, sie einfach irgendwo liegenzulassen. Die Umstellung auf die auffälligeren, roten Tüten soll dem entgegenwirken. Ein Überblick über die vorhandenen Standorte der Hundetütenspender ist auf der interaktive Karte auf www.badkissingen.de/stadtplan zu sehen.