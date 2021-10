Am Mittwoch (06. Oktober 2021) hat ein bislang Unbekannter in Sulzthal an der Haustüre am Anwesen einer Frau in der Waldstraße geklingelt und darum gebeten, hereingelassen zu werden, damit er etwas trinken könnte. Die gutgläubige Frau ließ ihn hinein, woraufhin er auch um Essen und Geld bat, was sie ihm allerdings verwehrte.

Der Unbekannte verließ anschließend das Haus wieder. Die Frau entdeckte jedoch im Nachgang einen vor ihrem Haus sogenannten "Gaunerzinken", der mit Kreide aufgezeichnet worden war. Ein Gaunerzinken ist eine Art "Geheimzeichen" unter Einbrechern, um zu signalisieren, wo eine "sichere Chance" für einen Diebstahl besteht oder eben nicht. Die Frau verständige umgehend die Polizei und meldete den Vorfall, wie die Polizeiinspektion Hammelburg am Freitag (08. Oktober 2021) schreibt. Wer Angaben zu dem unbekannten Mann oder zugehörigen Fahrzeugen machen können, soll dies unter der Telefonnummer 09732/9060 melden.