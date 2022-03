Am Dienstag, 22. März, lässt das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen fließende und schwungvolle Melodien aus aller Welt erklingen. Anlass hierfür ist der internationale Weltwassertag. Das Benefizkonzert unter Leitung von Matthias Zull findet um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt.

Bei dem Konzert kann man gemeinsam mit den jungen Musikern des Jugendmusikkorps in "einen Ozean farbenfroher Melodien eintauchen und so um die ganze Welt reisen", heißt es in einer Pressemeldung der Bayerischen Staatsbad GmbH.

Beginnend in Deutschland, geht es in einer Hommage an den großen Komponisten Ennio Morricone mit dem Konzertstück "La Storia" nach Italien. Anschließend reist man weiter mit einer wunderschönen, stimmungsvollen Blasorchesterbearbeitung der Highlights aus dem Musical "König der Löwen" in die Ferne. Mit der zauberhaften Fantasie über eine abenteuerliche Zugfahrt durch Oregon, werden zudem Melodien aus den USA zu hören sein.

Zur Feier des Weltwassertages haben die Melodien allesamt eines gemeinsam - sie sind fließend und schwungvoll, so wie das Wasser. Mit dem Reinerlös des Konzerts soll die Non-Profit-Organisation "Viva con Agua" unterstützt werden, die sich für einen weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt.

Die Musiker und Musikerinnen des Jugendmusikkorps möchten mit diesem Konzert einen nachhaltigen Beitrag über die geografischen und zeitlichen Grenzen des Aktionstages hinweg leisten.

Der jährlich am 22. März stattfindende Weltwassertag wurde 1993 erstmals von den Vereinten Nationen ausgerufen. Er feiert die Ressource Wasser und macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass noch immer zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben. Er ermutigt außerdem zum Erreichen des Ziels Nummer 6 "Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für alle" der Globalen Nachhaltigkeitsagenda 2030.

Karten

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, online unter www.badkissingen.de/events oder unter der E-Mail-

Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red