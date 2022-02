Lange gab es schon die Gerüchte über Mozarts Tod, als Alexander Puschkin und Nikolai Rimsky-Korsakow 1898 ihre Kurzoper erstmals veröffentlichten: In ihr sollte der vom Neid über Mozarts Talent zerfressene Salieri den jungen Rivalen vergiftet haben. Trotz des reißerischen Inhalts blieb das Werk ohne großen Widerhall, bis der englische Dramatiker Peter Shaffer den Stoff 1979 als sein Theaterstück "Amadeus" veröffentlichte, das auch in der opulenten Filmfassung von Milos Forman 1984 so manchen altvorderen Mozartianer schockierte, das große Publikum jedoch begeisterte.

Der Reißer vom Mord an Mozart durch seinen eigentlich harmlosen und wohlwollenden Lehrer und Mentor Antonio Salieri erregte aber den geringsten Anstoß. Eher die Darstellung des jugendlichen Genies als Enfant terrible und alberner Laffe am Wiener Kaiserhof, das - auch zu Salieris Verblüffung - zwischen seinen peinlichen Sex-, Sauf- und Spottanfällen in der Lage war, wunderbare Musik zu komponieren. Ein anderer Mozart als das liebe Wolferl kam da auf die Bühne und eroberte als Rebell am stocksteifen Wiener Kaiserhof auch junge Leute plötzlich mit seiner Musik. Mozarts vorher nur Kennern wirklich bekanntes "Requiem" erlangte Kultstatus; nur der arme Salieri kam wesentlich schlechter weg, als seine Musik es verdiente.

Während der Film als Klassiker bekannt blieb, hat man hatte in den Jahrzehnten nach diesem Hype nur noch wenig Gelegenheit, Shaffers Stück auf der Bühne zu sehen, denn es verlangt ja nicht weniger, als ein Panorama der ebenso eingebildeten wie intriganten Gesellschaft am Wiener Hof ebenso auf der Bühne sinnfällig darzustellen, als auch Mozarts Musik gegenwärtig zu machen. Das Euro-Studio Landgraf, seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Bad Kissinger Theaterrings im Kurtheater, sein Regisseur Udo Schürmer und die Ausstatterin Barbara Krott haben es gewagt, das Opus auf die Tourneebühne zu bringen.

Zehn Schauspieler teilen sich die etwa 24 Parts; die beiden Hauptrollen spielen Marcius Abdel-Messih als Mozart und der in Kissingen schon seit Jahren bekannte Wolfgang Seidenberg als Salieri.

Für die Aufführung gelten die aktuellen Corona-Regelungen. Karten gibt es bei der Tourist-Information im Arkadenbau direkt im Kurgarten täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr, unter Tel.: 0971/80 48 444 und an der Abendkasse im Kurtheater.