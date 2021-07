Turnusgemäß wechselte das Präsidentenamt im Lions Club Bad Kissingen am 24. Juni. Der bisher amtierende Präsident Rolf Venbrocks übergab das Präsidentenamt für das Clubjahr 2021/22 an Michael Rendl.

Die Übergabe fand im kleinen Kreise unter Beachtung der Corona-Regeln im Füllbacher Hof in Bad Kissingen statt, so eine Pressemitteilung des Lions Club Bad Kissingen.

Der scheidende Präsident dankte dem bisherigen Vorstand und blickte auf das vergangene Lionsjahr 2020/21 zurück, welches erheblich unter dem Einfluss der andauernden Corona-Pandemie statt, weshalb die überwiegende Anzahl der Präsenzveranstaltungen abgesagt werden musste. Rolf Venbrocks betonte aber, dass durch eine Vielzahl von Online-Veranstaltungen, welche für das Lions-Clubleben neu waren, der Zusammenhalt und auch die Aktivitäten der Lionsfreunde fortgesetzt werden konnten.

Hoffen auf weitere Lockerungen

Der neue Präsident Michael Rendl gab einen Ausblick auf die Aufgaben und Ziele seiner bevorstehenden Präsidentschaft, die er unter das Motto "Es bleibt zusammen, was zusammen gehört" stellen möchte. Rendl hofft auf das Fortbestehen und auf Erweiterung der derzeitigen Lockerungen, um das Lions-Clubleben und auch die Aktivitäten des Lions Club im Sinne des Lions-Mottos "We serve" möglichst wieder in Präsenzveranstaltungen fortführen zu können. Dabei sollen insbesondere Aktivitäten unterstützt werden, die den Zusammenhalt der Gesellschaft mit ehrenamtlicher Arbeit fördern.

Ehrungen

Während der kleinen Übergabefeier wurden zudem die Lions-Mitglieder Rolf Walter für 20 Jahre und Martin Kuchler für zehn Jahre Mitgliedschaft bei Lions ausgezeichnet.

Der neue Vorstand setzt sich neben dem Präsidenten aus Rolf Venbrocks (Past-Präsident), Rainer-Maria Geisler (1. Vizepräsident), Horst Waldner (2. Vizepräsident), Lars Streiberger (Sekretär), Rolf Walter (Schatzmeister), Stephan Greb (Clubmaster) und Roman Riedel (Activity- und Neumitgliederbeauftragter) zusammen.