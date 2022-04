"Sehnsucht hat ein Zuhause": Unter diesem Motto zeigt die Abenteuer & Allrad vom 16. bis 19. Juni das gesamte Spektrum der internationalen Off-Road und Overlanding-Szene in Bad Kissingen. Weit über 350 Aussteller aus aller Welt werden dazu vor Ort sein.

Fahrzeuge, Zelte, Zubehör

Die Produktpalette auf dem über 100.000 Quadratmeter großen Areal umfasst das gesamte 4x4-Leben, das komplette Angebotsspektrum der Off-Road- und Allrad-Szene, heißt es in einer Pressemeldung der Veranstalter. Von den wichtigsten Serienfahrzeugen, SUVs, ATVs und Pick Ups bis hin zu Reise- und Expeditionsfahrzeugen sämtlicher Größen.

Hinzu kommen Ersatzteile und Zubehör, Zelte und Zeltaufbauten aller Art, Caravaning- und Outdoor-Equipment in großem Umfang sowie Tourenangebote von Abenteuerreise-Veranstaltern aus aller Welt. Unter den Ausstellern sind den Angaben zufolge führende Hersteller geländegängiger Allrad-Fahrzeuge wie Land Rover, VW Nutzfahrzeuge, Mercedes-Benz, Toyota, Ineos und Porsche.

Zugleich bleibt die Abenteuer & Allrad eine Aktivmesse. In speziellen Gelände-Parcours haben Besucher die Möglichkeit, sich selbst hinter das Steuer eines Off-Road-Boliden zu setzen, diesen unter extremen Bedingungen zu testen und somit selbst am Messegeschehen teilzuhaben.

Freude unter Ausstellern und Besuchern war gleichermaßen spürbar, als im vergangenen Jahr nach pandemiebedingter Pause wieder die Allrad-Messe stattfinden konnte. "Folglich war es naheliegend, die diesjährige Messe unter das Motto - Sehnsucht hat ein Zuhause - zu stellen", so Geschäftsführerin Marion Ripberger von der veranstaltenden pro-log GmbH laut Pressemeldung.

Zum siebten Mal in Folge wird die Vortragsreihe "Faszination.Abenteuer.Reise." stattfinden. Den Auftakt macht am 16. Juni Konstantin Abert mit "Weihrauchstraße - Überwinterungsparadies auf der Arabischen Halbinsel". Einen Tag später berichtet Susanne Brüsch in "E-Traction - The Trip" von einer packenden Reise mit E-Bikes und Fernreisemobil um die Erde. Den Abschluss der Vortragsreihe bilden dann am 18. Juni Thomas Rahn und Sabine Hoppe von Abseitsreisen mit ihrer Livereportage "Bis ans Ende der Welt - Im Oldtimer in zwölf Monaten quer durch Asien".

Familientag

Der Sonntag steht dann wieder im Zeichen der Kinder und Familien. Hier gibt es verschiedene Aktionen wie Kinderschminken oder Malwettbewerbe. Im Rahmen der Charity-Aktion Abenteuer & Allrad-Herzenssache wird an diesem Tag zudem wieder ein gemeinnütziges Hilfsprojekt unterstützt.

Höhepunkt des Familientags ist der Gastauftritt von Matthias Malmedie. Der Kultmoderator von "GRIP - Das Motormagazin" auf RTL II wird am 19. Juni ab 12 Uhr im Rahmen einer Gesprächsrunde nicht nur aus seinem Leben erzählen, sondern auch für Fragen, Autogrammwünsche und Selfies zur Verfügung stehen. Erwartet werden wieder viele Teilnehmer aus nahezu allen Kontinenten der Erde mit ihren außergewöhnlichen und zum Teil auch einzigartigen Fahrzeugen. Der Ticketvorverkauf erfolgt online unter www.abenteuer-allrad.de .

Vom Bahnhof Bad Kissingen fahren regelmäßig Shuttlebusse zum Messegelände. red