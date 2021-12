Die Chöre der Kissinger Sängervereinigung gaben in der gut besuchten Wandelhalle ein vorweihnachtliches Adventskonzert. Das Konzert mit Gastauftritten des Liederkranz Gochsen wurde zu einem seltenen chorischen Lichtblick in Zeiten der Pandemie.

Zugang nur mit 2G Plus

Unter künstlerische Gesamtleitung von Thomas Betzer, Musiklehrer am Schweinfurter Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, kamen über 100 Zuhörer in die Wandelhalle. Für den Zugang in die Wandelhalle galten für Aktive und Zuhörer erschwerte Rahmenbedingungen, nämlich 2G Plus nebst Abstand und FFP2-Maskenpflicht auf den Zuschauerplätzen. In seiner Begrüßungsrede dankte der Vereinsvorsitzende Dr. Sven Steinbach allen Anwesenden für ihren Weg in die Wandelhalle. Als Ehrengast konnte Sängerkreisvorsitzender Paul Kolb begrüßt werden. Der Verein, der im letzten Jahr sein 175. Jubiläum feierte, widmete sein Konzert den mittlerweile 100 000 an beziehungsweise mit Corona Verstorbenen in Deutschland.

Der Nachmittag begann mit dem Lied "Sind die Lichter angezündet", gesungen von Vertretern des Liederkranz Gochsen (Baden-Württemberg), dem früheren Chor des Bad Kissinger Vereinsvorsitzenden Steinbach. Aufgrund der Pandemie war nicht - wie ursprünglich angedacht - der gesamte Chor, sondern nur eine kleine Delegation in die Kurstadt angereist, wie Vorsitzende Christine Köhler erläuterte. Auch der von Antje Kopp geleitete Jugendchor der Sängervereinigung "CHORisma" konnte aufgrund der Corona-Lage und trotz intensiver Probenvorbereitung am Sonntag nicht auftreten.

Nach dem Klavier-Zwischenstück "Knecht Ruprecht" (Robert Schumann), gespielt von Chorleiter Thomas Betzer, sang der Männerchor der Sängervereinigung die beiden englischsprachigen Weihnachtslieder "I Saw Three Ships" und "Mary Had a Baby" sowie das aus Polen stammende Wiegenlied "Luleise Gottessohn". Die Begleitung am Klavier übernahm der Schweinfurter Schüler Jakob Weid.

Erstmals in der Wandelhalle sang Sopranisten Eszter Götze aus Neckarsulm. Sie begeisterte das Publikum unter anderem mit den Solostücken "Panis Angelicus", "Laudate Dominum" und "Cantique de Noël" (Adolphe Adam) sowie zum Abschluss mit Bing Crosby's Welthit "I'm Dreaming Of A White Christmas". Am Klavier begleitete sie Andrej-Heinrich Klassen, der den Zuhörern zudem das von ihm komponierte Klavierstück "Musikalische Skizzen Nr. 23" präsentierte.

Mit "Im Stall zu Bethlehem", "Zumba, Zumba" sowie "Angel Carol" trug der Frauenchor, ebenfalls unter Leitung von Thomas Betzer, bekannte Adventslieder vor. Eine besondere Ehrung erhielt Chorleiter Hermann Freibott, der seit 2001 und damit seit 20 Jahren die künstlerische Gesamtleitung der Kissinger Sängervereinigung innehat.

Ihm zu Ehren sang der gemischte Konzertchor, erstmals seit 2019 gemeinsam auf der Bühne stehend, die beiden Stücke "Tochter Zion" und "Tollite Hostias". Der Abschluss des rundum gelungenen Konzertes bildete der vom Konzertchor vorgetragene musikalische Wunsch an alle Anwesenden: "Wir wünschen Euch Frohe Weihnacht und ein gutes Neues Jahr" auf Basis des englischen Originals "We Wish You a Merry Christmas".red