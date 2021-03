Laboklin hat sich bereits seit Beginn der Pandemie für eine schnelle Corona-Testung in der Region eingesetzt und arbeitet dabei sehr eng mit den Landratsämtern zusammen. Nachdem jetzt von politischer Seite aus eine Testung mittels Schnelltest den Bürgerinnen und Bürgern als Grundlage für viele Aktivitäten zugänglich gemacht werden sollte, hat sich Laboklin vorgenommen, auch hier zu helfen und eine Lücke zu füllen, wie das Unternehmen in einer Pressemeldung am Donnerstag schreibt. Demnach wird ab 22. März eine Teststrecke zur Verfügung stehen, bei der der Schnelltest durchgeführt werden kann. Der Test ist in vielen Fällen für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Das Ergebnis kann sofort mitgenommen werden. Bei positivem Ergebnis wird sofort und ohne weitere Probennahme der erforderliche PCR-Test durchgeführt, heißt es in der Mitteilung weiter. Parallel wird auch die PCR-Testung möglich sein, die für viele Reiseaktivitäten erforderlich ist. Weitere Informationen gibt es über die Hotline, Tel.: 0971/7202-555 , sowie im Internet unter www.corona-badkissingen.de. Dort besteht auch die Möglichkeit zur Online-Terminbuchung.