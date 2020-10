Monatelang plante Stadtmarketing Pro Bad Kissingen e.V. zusammen mit dem Arbeitskreis Weihnachtsmarkt. Bis vor wenigen Tagen war der Optimismus groß, dass der beliebte Weihnachtstreff auch in diesem Jahr stattfinden könne. Denn das beim Gesundheitsamt Bad Kissingen eingereichte Hygienekonzept wurde mit nur einer Ergänzung als passend bestätigt.

Angesichts der neuesten Entwicklungen und der drastisch steigenden Corona-Fallzahlen mussten der Verein und die Wirte vom Weihnachtsmarkt jetzt eine Entscheidung fällen, die keinen der Beteiligten erfreut, schreibt Stadtmarketing Pro Bad Kissingen in einer Pressemitteilung.

Schweren Herzens hat Klaus Bollwein, Geschäftsführer von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen, in Abstimmung mit Oberbürgermeister Dirk Vogel und den betroffenen Wirten, den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz von Bad Kissingen abgesagt.

Gesundheit höchste Priorität

Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Gesundheit der Bevölkerung höchste Priorität genießt. Deshalb hat sich der Vorstand von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen zu diesem offiziellen Schritt entschieden.

Am Beispiel des Nachbarlandkreises Schweinfurt sei zu sehen, wie schnell die Inzidenz über 50 und mehr gehen könne. Eine Tatsache, die jeden Landkreis innerhalb weniger Tage treffen könne, und da aktuell schon 50 Prozent aller Landkreise in Bayern diese Höchstgrenze überschreiten würden, wollten die Verantwortlichen dieses Risiko für die Stadt Bad Kissingen und den Weihnachtsmarkt nicht eingehen.

Vorfreude und Hoffnung auf 2021

"Dass es in diesem Jahr seit über 30 Jahren zum ersten Mal keinen Weihnachtsmarkt in Bad Kissingen gibt, macht sicher viele Besucher aus Nah und Fern traurig, und es gibt keinen der Verantwortlichen, dem es nicht ebenso geht", unterstreicht Bollwein und freut sich schon heute, wenn hoffentlich in 2021 der Weihnachtsmarkt wieder wie gewohnt auf dem Marktplatz von Bad Kissingen stattfinden kann.

Weihnachtsbeleuchtung und Karussell

Zwei gute Nachrichten hat Stadtmarketing Pro Bad Kissingen noch abschließend zu berichten. Zum einen wird die Weihnachtsbeleuchtung mit ihrem Lichterglanz wie in den letzten Jahren in Kooperation mit den Stadtwerken Bad Kissingen für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Zum anderen will Pro Bad Kissingen für die Kleinsten wieder ein Karussell hinter dem alten Rathaus oder auf dem Marktplatz aufbauen, damit die Kinderaugen trotz Corona in der Weihnachtszeit leuchten können. Eine Minimallösung, unter Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen, die vielleicht noch um einen Süßigkeitenstand und den Holzofenbäcker erweitert wird, um ein wenig weihnachtlichen Duft und Emotionen aufkommen zu lassen.