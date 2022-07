Bad Kissingen vor 13 Minuten

Veranstaltungsreihe

Jüdische Kulturtage in Bad Kissingen: ein Fazit

Von Musik bis Vorträgen ist in diesem Jahr im Landkreis einiges geboten, was sich um das Judentum dreht. Wie eine Buchhändlerin dazu beiträgt und was die Verantwortlichen über den bisherigen Verlauf sagen.