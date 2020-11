Lange hat Alexandra Schnell sich den Kopf zerbrochen: Soll die Geschäftsführerin das " Hotel Frankenland " in Bad Kissingen über den Corona-Lockdown im November hinaus schließen oder nicht? Soll sie es Anfang Dezember - falls erlaubt - wieder öffnen? Am Ende entschied sich der Aufsichtsrat für eine Schließung bis 10. Februar 2021 (wir berichteten). Schnell spricht über die Gründe. Und ob das Frankenland in seiner Existenz gefährdet ist.