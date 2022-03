Fünf Auszubildende haben vor Kurzem erfolgreich ihre Ausbildung beim veterinärmedizinischen Diagnostiklabor Laboklin abgeschlossen. Im Ausbildungsberuf Kaufmann/frau für Büromanagement kann sich Nina Friedel mit einem Notendurchschnitt von 1,5 über ein hervorragendes Ausbildungsergebnis freuen: sie wurde von der Regierung von Unterfranken für ihren hervorragenden Abschluss der Berufsschule geehrt. Zudem dürfen sich Jonas Anderson (zweiter Klassenbester Berufsschule), Manuel Beck, Franz Dobmann (Klassenbester Berufsschule) und Linda Holzinger nun offiziell Biologielaborant/in nennen.

Dr. Elisabeth Müller, Eigentümerin und Geschäftsführerin von Laboklin, wünschte viel Erfolg für das weitere Berufsleben und dankte für das Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten - denn gerade durch die mit der Coronapandemie verbundenen Einschränkungen seien die Lernbedingungen alles andere als optimal gewesen. Diese Bewährungsprobe hätten die Auszubildenden in ganz beeindruckender Weise gemeistert, die guten Leistungen sprächen Bände.

"Ich bin besonders stolz darauf, dass Sie weiterhin unserer Laborgemeinschaft erhal-ten bleiben. Ausgebildete Fachkräfte sind ein wichtiges Gut für uns, daher ist es auch generell so wichtig, dass wir eigenen Nachwuchs ausbilden", so Dr. Müller in einer kurzen, coronakonformen Feierrunde. Das Unternehmen, das mittlerweile über 600 Mitarbeiter zählt, biete jedem Azubi nach Abschluss der Ausbildung schon seit Jahren die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis an. Der Großteil der Ausgelernten entscheide sich erfreulicherweise auch für den Verbleib im Unternehmen. "Ein gutes Zeichen, dass es für die meisten passt und sie sich bei uns wohlfühlen", resümiert Dr. Müller.

Aktuell bildet das Labor 39 junge Leute aus. Bewerbungen für den Ausbildungsstart August 2023 sind ab September 2022 möglich. Weitere Einzelheiten zu den Ausbildungsberufen im Bereich Labor, Büro und IT gibt es hier .