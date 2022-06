Hammelburg vor 1 Stunde

Hausbrand

Ein Meter hohe Stichflamme in leerstehendem Haus: Polizei sucht Zeugen

Mittwochnacht (08.06.2022) ist in einem leerstehenden Haus in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Verdächtige Personen wurden in der Nähe des Brandortes gesehen. Zeugen sind aufgerufen, Hinweise zu melden.