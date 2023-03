Am Dienstagmittag (8. März 2023) wollte ein älterer Mann in Hammelburg in der Karl-Kaiser-Straße mit seinem Wagen am Straßenrand einparken, als er nach eigener Aussage das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, berichtet die Polizeiinspektion Hammelburg.

Durch die Verwechselung fuhr der Mann zunächst gegen ein bereits geparktes Auto. Der Aufprall schob dieses wiederum in ein anderes Auto, in dessen Anhängerkupplung es sich verkeilte. Der dabei entstandene Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Patrick Seeger/dpa/Illustration