Wegen eines Notfalls mit einem eingesperrten Baby musste am Donnerstagmorgen (16. März 2023) die Feuerwehr anrücken: In der Hochstraße hatte eine junge Frau gerade ihren Säugling in ihren Wagen gesetzt, als sie nach Zuschlagen der Tür bemerkte, dass sich das Auto komplett verriegelt hatte.

Da sie den Schlüssel nicht dabei hatte, konnte die Frau den Wagen nicht mehr von alleine öffnen. Sie rief die Feuerwehr.

Baby aus Versehen eingesperrt - Feuerwehr befreit Säugling aus Auto in Hammelburg

Glücklicherweise gelang es den Einsatzkräften, den Wagen mithilfe von Spezialwerkzeug wieder zu öffnen.

Der fünf Monate alte Junge konnte aus dem Wagen befreit werden und blieb unversehrt.

Vorschaubild: © unsplash.com/ Sharon McCutcheon (Symbolfoto)