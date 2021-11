Voller Begeisterung und Engagement organisierte der Elternbeirat der Reiterswiesener Kindertagesstätte St. Laurentius im Sommer eine Spendenaktion und sammelte mehr als 1200 Euro. Davon wurde neues Spielzeug gekauft und zwei Aufführungen des Ein-Personen-Stücks "Paulas Reisen" nach dem Bilderbuch von Paul Maar im Kindergarten ermöglicht. Mit ihrer Aktion wollten die Eltern den durch die Pandemie aufgetretenen Beeinträchtigungen und Veranstaltungsausfällen etwas Erfreuliches entgegensetzen.

"Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Maßnahmen haben es dem Elternbeirat im vergangenen Kindergartenjahr nicht einfach gemacht", bedauert Elternbeirätin Lena Heilmann in einer Pressemitteilung. Veranstaltungen wie das bei Kindern und Eltern gleichermaßen beliebte Sommerfest durften nicht stattfinden. "Wir wollten deshalb den Kindern etwas Gutes tun."

Koch- und Backbuchverkauf

Kurzerhand organisierte der Elternbeirat über die Reiterswiesener Filiale der Bäckerei Karch den Verkauf des handgefertigten Koch- und Backbuches "Das Beste aus Reiterswiesens Küchen" mit altbewährten Hausrezepten, über Jahre gesammelt von Eltern und Großeltern der Kindergartenkinder. Den zu zahlenden Preis eines solchen Buches durften die Käufer jeweils selbst bestimmen. Zusätzlich wurden an zwei Sonntagen nach diesen Rezepturen gebackene Kuchen und Torten im To-go-Verfahren auf Spendenbasis verkauft. Am Ende der mehrwöchigen Aktion waren 1218,75 Euro in der Spendenkasse.

Für die Hälfte der Summe kaufte der Elternbeirat unterschiedlichste Spielwaren. "Höhepunkt der Aktion waren aber die zwei Aufführungen in der Turnhalle unseres Kindergartens", erinnert sich Elternbeirätin Lena Heilmann noch gern an das Theaterstück "Paulas Reisen" nach dem gleichnamigen, 2016 veröffentlichten Bilderbuch von Bestseller-Autor Paul Maar (84).

Dieses halbstündige Plädoyer für Toleranz und Vielfalt, Offenheit und Individualität hatte das Theater Schloss Maßbach mit Schauspielerin Erika Mosonyi für Kinder zwischen drei und fünf Jahren inszeniert und bietet es noch immer als mobile Theateraufführung in Kindergärten und Grundschulen an.

Spielhaus für den Sandkasten

Für das restliche in der Elternbeirats-Aktion gesammelte Geld wurde ein Spielhaus für den Kita-Sandkasten gekauft. Der Elternbeirat der Kindertagesstätte St. Laurentius dankt der Bäckerei Karch, allen ehrenamtlichen Kuchen- und Tortenbäckern, den vielen Spendern und dem Kita-Team für die reibungslose Zusammenarbeit und den gezeigten Einsatz zugunsten der Kinder.