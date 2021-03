Bad Kissingen vor 1 Stunde

Pandemie

Geraten die Senioren beim Impfen ins Hintertreffen?

Die Impfstrategie des Bundes steht seit geraumer Zeit in der Kritik. Auch im Landkreis Bad Kissingen gibt es Unmut über das Vorgehen. Ein Seniorenpaar aus Schondra hat nun seinem Ärger mit einem offenen Brief an den Landrat Luft gemacht. Thomas Bold (CSU) äußerte sich zu den Vorwürfen.