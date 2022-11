Jeder Mensch soll möglichst gute Zukunftsperspektiven haben. Leider bringt das Leben das aber nicht immer automatisch mit sich. Deshalb unterstützt die Stiftung Sonnenschein in der Gemeinde Oerlenbach unter anderem auch das bürgerschaftliche Engagement zu Gunsten humanitärer Zwecke, heißt es einer Pressemitteilung der Stiftung Sonnenschein.

Um dieses Ziel zukünftig noch besser umsetzen zu können, unterstützt(e) die Sonnenschein Stiftung im Jahr 2022 die Durchführung des Lisa Bauer-Konzerts am 3. Juli in der Kirche in Ebenhausen mit 1000 Euro, die Erschaffung des neuen gemeindlichen Mittelpunkts (Liegebank mit Stele sowie Karte mit Darstellung) in Oerlenbach mit 500 Euro, die Anschaffung eines Medikamentenwagens für das Seniorenheim Kramerswiesen mit 500 Euro, das "Wir musizieren" - Projekt der Musikvereine mit 500 Euro, die Sanierung des Alten Feuerwehrhauses in Eltingshausen mit 500 Euro sowie den gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst für Kinder mit Betreuung am Mittwoch, 16. November, mit 200 Euro.

Scheckübergabe im Rahmen des 50-jährigen Gemeindejubiläums

Zur Scheckübergabe in der Wilhelm-Hegler-Halle im Rahmen des 50-jährigen Gemeindejubiläums waren alle Vertreter der zu begünstigenden Projekte zu Gast. Im Rahmen einer Präsentation stellten der Stiftungsratsvorsitzende, Siegfried Erhard, und der Vorstandsvorsitzende Nico Rogge die Zielsetzung der Stiftung Sonnenschein vor. Die verschiedenen Vertreter der Projekte erläuterten

deren Vorhaben. Gleichzeitig dankten sowohl der Stiftungsratsvorsitzende als auch der Bürgermeister Nico Rogge allen Personen für deren großes Engagement in den verschiedenen Bereichen.

Die Stiftung Sonnenschein wurde 2010 zur Förderung örtlicher Projekte, u.a. von Kultur, bürgerschaftlichem Engagement zu Gunsten humanitärer Zwecke, Jugend- und Altenhilfe, Kunst, öffentlichem Gesundheitswesen, Umwelt- und Naturschutz, Sport, Heimatpflege, etc. gegründet. Neben dem Ziel zur Werterhaltung des Grundstockvermögens können mit Spenden örtliche Projekte zur Unterstützung der dargestellten Ziele umgesetzt werden. Die erhöhte Unterstützungsmöglichkeit wurde aufgrund einer hohen Spende der Firma Amazon, Oerlenbach, möglich gemacht.