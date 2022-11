Es weihnachtet in den Innenstädten. Und während die einen ihren Glanz genießen, fühlen sich andere abgehängt und ausgeschlossen wie nie zuvor. Finanzielle Not tut in diesen Tagen besonders weh, stellt der TSV Steinach in seiner Pressemitteilung fest.

"Fröhliche Weihnachten für alle" lautet daher das Motto der diesjährigen Weihnachtspäckchenaktion des TSV. Die Idee dahinter: Jene, die es sich leisten können, packen ein Weihnachtspäckchen für ihre Mitmenschen. "Gemeinsam mit der Tafel Bad Kissingen möchten wir Menschen mit Herz und Bedürftige zusammenbringen, damit der Zauber der Weihnacht sich überall entfalten kann", sind sich die beiden Verantwortlichen Fabian Schmitt und Maike Wieschal einig.

TSV Steinach bittet um viele Packete

Deshalb bitten wir auch in diesem Jahr, möglichst viele Päckchen mit haltbaren Lebensmitteln und kleinen Überraschungen zu spenden.

Dazu einfach einen passenden Schuhkarton suchen, die Artikel aus der untenstehenden Packliste hineinlegen und in Geschenkpapier einpacken. Die Abgabe ist am 10. Dezember in der Sammelstelle des TSV am Sportplatz möglich, oder jederzeit nach Vereinbarung.

Packliste

1 kg Mehl

1 kg Reis

500 g Nudeln

Multivitamin Brausetabletten

Packung Kekse

Tafel Schokolade

Duschgel / Seife

Handcreme

Zwei Zahnbürsten

Zahnpasta

Geschenk für Kinder (Block oder Malbuch und Stifte)