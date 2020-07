LKR Bad Kissingen vor 48 Minuten

Lebensmittel

Essen retten und Geld sparen: Auch im Landkreis Bad Kissingen

In Privathaushalten fllt der grte Teil an weggeworfenen Nahrungsmitteln an - also da, wo es auch an den eigenen Geldbeutel geht. Alleine im Landkreis Bad Kissingen sind es 8300 Tonnen Lebensmittel. Ein Koch aus Mnnerstadt und die Welthungerhilfe geben Tipps, dem entgegenzuwirken.