In der Oberen Saline veranstalten der Reiterverein Bad Kissingen e.V. und das Museum Obere Saline erstmals einen besonderen Adventsmarkt mit Kunst, Ausstellungen, Ponyreiten für die Kleinen, regionalen Direktvermarktern und Leckereien. Verschiedene Stände zeigen kunstvoll gestaltete Schätze aus Papier und Textilien. Die alte Technik des Modeldrucks kann entdeckt werden. Weihnachtskarten und kleine Geschenke können selbst mit Modeln bedruckt werden, heißt es in einer Pressemeldung. Wer auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, findet hier bestimmt etwas. Künstler der Arbeitsgemeinschaft Bildende Kunst Bad Kissingen (ART 97688) beteiligen sich mit Kunst und Schmuck.

Kostbare Krippen

Zur Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit zeigt das Museum Obere Saline in Kooperation mit dem Bamberger Krippenmuseum die Sonderausstellung "Könige und Hirten - wo gehen sie hin? Krippen- und Weihnachtsdarstellungen". In der Salinenkapelle und in der Abteilung Spielzeugwelt sind kostbare Krippen und Weihnachtsdarstellungen des 19. und 20. Jahrhunderts zu sehen. Am Sonntag, 27. November, führt der Sammler, Restaurator und Leiter des Krippenmuseums, Erk Baumann, durch die Ausstellung. Musikalisch stimmen das Bad Kissinger Blechbläserensemble, das Posaunentrio und der Kinderchor der Städtischen Musikschule auf den Advent ein. Der Adventsmarkt findet vom 25. bis 27. November statt.

Veranstaltungsprogramm Museum Obere Saline

Museumsführungen:

Samstag, 26. November:

15 Uhr, Bischof Bismarck Bunte Sachen, Überblicksführung durch alle Museumsabteilungen (Museumseintritt); 16 Uhr: Bismarck privat!

Kostümführung mit der Zofe Marie. Bismarck-Museum (Museumseintritt);

17 Uhr: Puppe, Pferd und Kartenspiel - Spielzeuge aus der Rhön und aus aller Welt; Themenführung durch die Abteilung Spielzeugwelt (Museumseintritt)

Sonntag, 27. November:

15 Uhr: Entdecken Sie die Krippen- und Weihnachtsdarstellungen mit dem Sammler und Leiter des Bamberger Krippenmuseums! Erk Baumann führt durch die Sonderausstellung (Museumseintritt); 17 Uhr: Puppe, Pferd und Kartenspiel - Spielzeuge aus der Rhön und aus aller Welt; Themenführung durch die Abteilung Spielzeugwelt (Museumseintritt)

Musikalisches

Samstag, 26. November:

15 Uhr: Kinderchor der Städtischen Musikschule unter der Leitung von Brigitte Ascherl; 17.30 Uhr: Posaunentrio der Städtischen Musikschule

Sonntag, 27. November:

15 bis 17 Uhr, Bad Kissinger Blechbläserensemble unter der Leitung von Hans-Jörg Rustler.

Öffnungszeiten des Adventsmarkts und des Museums Obere Saline

Freitag, 25.11.: 14 bis 19.30 Uhr

Samstag, 26.11.: 14 bis 19.30 Uhr

Sonntag, 27.11: 12 bis 18 Uhr

Pkw-Parkplätze und Parkplätze für Busse sind am Museum vorhanden.

Informationen zur Buchung von Museumstouren: 0971/807 42 30

Info: museum-obere-saline.de