Der Bad Kissinger Weihnachtsmarkt ist am Freitagabend mit Nikolaus und Christkind offiziell eröffnet worden. Geöffnet ist der Bad Kissinger Lichterglanz bis 26. Dezember: Montag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr, an den Sonn- und Feiertagen von 13 bis 20 Uhr und an Heiligabend von 11 bis 14 Uhr.