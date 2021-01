Bad Kissingen vor 45 Minuten

Geschäfte

Einkauf in Bad Kissingen mit Abholung jetzt möglich

Seit Montag, 11. Januar, gibt es die Lockerung, dass Kunden Waren im Geschäft abholen können. Das eröffnet den Unternehmern in Bad Kissingen das Einkaufsmodell "click and collect" - also Bestellen im Netz und dann Abholen in der Stadt. Was denkt die Geschäftswelt über diese neue Möglichkeit?